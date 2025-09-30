Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην αστυνομικός και TikToker για διακίνηση κοκαΐνης

Ελεύθερος αφέθηκε, ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker ο οποίος είχε εντοπιστεί με 153 γραμμάρια κοκαΐνης και συνελήφθη.

Η απόφαση ελήφθη σήμερα, Τρίτη (30.9.25), από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του.

Την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σχολίασε ο συνήγορος υπεράσπισης του αστυνομικού, Θεόδωρος Καραγιάννης, αναφέροντας πως “με τη χρήση του άρθρου 290 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών έκανε δεκτή την προσφυγή μας και αποφυλάκισε τον εντολέα μας επιβάλλοντας συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους. Από την αρχή της υπόθεσης είχαμε κάποιους συγκεκριμένους νομικούς ισχυρισμούς, που το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών τελικά τους έκανε δεκτούς. Θεωρούμε ότι νομικά αυτή είναι η ορθή απόφαση και αναμένουμε τα επόμενα στάδια της υπόθεσης“.

Πώς παγιδεύτηκε ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker

Ο πρώην αστυνομικός και γνωστός Tik-Toker αρχικά εμφανίστηκε ο ίδιος στο Εσωτερικών Υποθέσεων για να παραλάβει μία βεβαίωση ότι όσο ήταν αστυνομικός υπέβαλε κανονικά το Πόθεν Έσχες και εκεί οι αξιωματικοί του Εσωτερικών Υποθέσεων τον ενημέρωσαν πως εξελίσσεται έρευνα σε βάρος του κατόπιν πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών και θα ακολουθήσει κατ’ οίκον έρευνα παρουσία εισαγγελέα.

Όταν έφτασαν εκεί, ο συνεργός του προσποιούμενος ότι ήταν στην τουαλέτα, πέταξε το σακουλάκι με την ποσότητα της κοκαΐνης (150-200 γραμμάρια) από το παράθυρο της τουαλέτας, όμως το είδαν οι αστυνομικοί και εντόπισαν το σακουλάκι στον ακάλυπτο απ’ όπου και το κατέσχεσαν και προχώρησαν στην σύλληψη και των δύο ανδρών για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο πρώην αστυνομικός είχε έντονη παρουσία στα social media ως Tik-Toker, σχολιάζοντας διάφορα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Φέρεται, δε, να είναι και εκείνος που οδηγούσε το σπορ αυτοκίνητο γνωστού επιχειρηματία τον περασμένο Απρίλιο στην Λ. Συγγρού, όπου είχε καταληφθεί να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα. Ο ίδιος στο παρελθόν είχε βραβευτεί από την Υπηρεσία του.

Πηγή: news247.gr