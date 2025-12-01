Ελευθερία Αρβανιτάκη: Στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου η σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια την Τετάρτη

Στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου έρχεται η σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια, Ελευθερία Αρβανιτάκη, με μια πορεία τεσσάρων δεκαετιών στο ελληνικό τραγούδι, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου για να μοιραστεί με το κοινό εμπειρίες και βιώματα από τη διαδρομή της.

Η ανακοίνωση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου:

Θα συνομιλήσει ανοιχτά για τη δημόσια παρουσία της και θα μας προσκαλέσει σε έναν στοχαστικό διάλογο γύρω από την έννοια της «Εξόδου», προσωπικής, κοινωνικής και συλλογικής. Μαζί της θα αναλογιστούμε την έξοδο που ο καθένας και η καθεμία μας ονειρεύεται, αλλά ίσως διστάζει να τολμήσει.

Ο κύκλος ανοιχτών συναντήσεων «ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΘΕΑ», μετά την πρώτη του εκδήλωση με καλεσμένη την τ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συνεχίζεται με σκοπό να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο ανταλλαγής σκέψεων, έμπνευσης και δημιουργικού διαλόγου. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Βαρσάμη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, χωρίς να απαιτείται προκράτηση.

Ώρα έναρξης: 19:00

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω livestream από το επίσημο κανάλι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής όχι μόνο σε όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία, αλλά και σε φίλους του θεάτρου από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Λίγα λόγια για την πορεία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη:

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη έχει συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες, αλλά και ξένους δημιουργούς, έχει ταξιδέψει την μουσική της και την μουσική της χώρας της κυριολεκτικά στις πέντε Ηπείρους πραγματοποιώντας εμφανίσεις

σε ιστορικά θέατρα και φεστιβάλ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους συνθέτες Σταμάτη Σπανουδάκη, Χρήστο Νικολόπουλο, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Νίκο Ξυδάκη, Νίκο Ζούδιαρη, Νίκο Πορτοκάλογλου αλλά και τον νεότερο Θέμη

Καραμουρατίδη, επίσης τους διεθνείς συνθέτες Philip Glass, Ara Dinkjian, Teofilo Chantre και Dulce Pontes κι έχει ερμηνεύσει λόγια των Μιχάλη Γκανά, Λίνας Νικολακοπούλου, Νίκου Μωραΐτη, Αντώνη Ανδρικάκη, Λήδας Ρουμάνη

μεταξύ άλλων, ενώ έχει στο διαλεχτό της ρεπερτόριο δύο σπουδαίους δίσκους με μελοποιημένη ποίηση Οδυσσέα Ελύτη, Σαπφούς, Μαρίας Πολυδούρη, Μιχάλη Γκανά, Κώστα Καρυωτάκη και Διονύση Καψάλη: τα «Τραγούδια για του Μήνες» σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου και το «Γρήγορα η ώρα πέρασε» σε μουσική Νίκου Ξυδάκη. Στη διάρκεια της πορείας της έχει σειρά πολύ επιτυχημένων προσωπικών παραστάσεων, μερικές από τις οποίες έγιναν ιστορικές ζωντανές ηχογραφήσεις, και έχει συνεργαστεί με μερικούς από το σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες – ενδεικτικά αναφέρουμε τους Χαρούλα Αλεξίου, Άλκηστη Πρωτοψάλτη, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Κότσιρα, Αλκίνοο Ιωαννίδη.

Στη δισκογραφία της συγκαταλέγονται άλμπουμ που έχουν σφραγίσει το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Έχει μια σταθερή σχέση με την παράδοση, το ρεμπέτικο και το σμυρνέικο τραγούδι από το ξεκίνημα της καριέρας της με την Οπισθοδρομική Κομπανία και πάντα συμπεριλαμβάνει την παράδοση στον ήχο και το ρεπερτόριο των ζωντανών της εμφανίσεων. Από την άλλη, το μοναδικό της ηχόχρωμα της επιτρέπει να ερμηνεύει μοναδικά και τραγούδια δυτικότροπα – άλλωστε η φωνή της έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Είναι η μόνη Ελληνίδα ερμηνεύτρια που το ιστορικό δισκογραφικό label Verve, στον κατάλογο της οποίας συγκαταλέγονται ιστορικά ονόματα της μουσικής όπως η Ella Fitzgerald και ο Dizzie Gillespie, έχει επιλέξει να ηχογραφήσει συλλογή με την μουσική της. Οι περισσότεροι δίσκοι της κυκλοφορούν σε ειδικές εκδόσεις και στο εξωτερικό, χαίρει ιδιαίτερης δημοφιλίας στην Ισπανία όπου περιοδεύει κάθε χρόνο σταθερά από το 1998, κι έχει την χαρά να έχει παίξει την μουσική της και την μουσική της χώρας της σε ιστορικούς συναυλιακούς χώρους στην Ελλάδα και παγκοσμίως με αποκορύφωμα την πρόσκληση που της απηύθυνε το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης να πραγματοποιήσει μια προσωπική συναυλία εκεί τον Φεβρουάριο του 2014.

Στην πραγματικότητα η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έχει υπηρετήσει την τέχνη της με πάθος, συνεχίζει να δημιουργεί και να πειραματίζεται με νέα τραγούδια και νέους ήχους, συνεχίζει να τιμά

την μουσική. Το τελευταίο της προσωπικό άλμπουμ με τίτλο “Και σήμερα και αύριο και τώρα” είναι ένας φόρος τιμής σε μια σπουδαία τραγουδίστρια – η οποία την επηρέασε πολύ, την Μαρίκα Νίνου, το οποίο κυκλοφορεί από την Panik Records.