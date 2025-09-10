ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου: Θέση εργοθεραπευτή με πλήρη απασχόληση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΠΑΠ , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ αναζητά για πλήρη απασχόληση Εργοθεραπευτή/Εργοθεραπεύτρια.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΠΑΠ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ αναζητά για πλήρη απασχόληση Εργοθεραπευτή/Εργοθεραπεύτρια.

Υποχρεωτικά προσόντα:

Πτυχίο εργοθεραπείας

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Αρμοδιότητες

  • Εφαρμογή αξιολογητικών εργαλείων εργοθεραπείας στους θεραπευόμενους
  • Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών ( ατομικών / ομαδικών)
  • Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

 

Προαιρετικά προσόντα:

Μεταπτυχιακές σπουδές

Εξειδίκευση στη μέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (S.I)

Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως 30/09/2025 στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr1@elepap.gr και στο info_agr@elepap.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αγιασμός αύριο Πέμπτη (11.9.25) για τη νέα σχολική χρονιά στα σχολεία του Αγρινίου και ο δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου θα βρεθεί στο Μουσικό Σχολείο.

Αγρίνιο: Στο Μουσικό Σχολείο για τον αγιασμό ο δήμαρχος - Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής στο «πρώτο κουδούνι»

Αγιασμός αύριο Πέμπτη (11.9.25) για τη νέα σχολική χρονιά στα σχολεία του Αγρινίου και ο δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου θα βρεθεί στο Μουσικό Σχολείο.

10 Σεπ 2025

Ετικέτες: ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, θέση εργασίας

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;