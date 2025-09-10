ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου: Θέση εργοθεραπευτή με πλήρη απασχόληση

Αγρίνιο: Στο Μουσικό Σχολείο για τον αγιασμό ο δήμαρχος - Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής στο «πρώτο κουδούνι»

Αγιασμός αύριο Πέμπτη (11.9.25) για τη νέα σχολική χρονιά στα σχολεία του Αγρινίου και ο δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου θα βρεθεί στο Μουσικό Σχολείο.