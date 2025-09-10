ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου: Θέση εργοθεραπευτή με πλήρη απασχόληση
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΠΑΠ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ αναζητά για πλήρη απασχόληση Εργοθεραπευτή/Εργοθεραπεύτρια.
Υποχρεωτικά προσόντα:
Πτυχίο εργοθεραπείας
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
Αρμοδιότητες
- Εφαρμογή αξιολογητικών εργαλείων εργοθεραπείας στους θεραπευόμενους
- Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών ( ατομικών / ομαδικών)
- Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο
Προαιρετικά προσόντα:
Μεταπτυχιακές σπουδές
Εξειδίκευση στη μέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (S.I)
Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως 30/09/2025 στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr1@elepap.gr και στο info_agr@elepap.gr