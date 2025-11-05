ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου: Σε κλίμα συγκίνησης ο αγιασμός στο νέο Τμήμα Ενηλίκων

Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου με χαρά ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου Τμήματος Ενηλίκων στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της.

Το νέο τμήμα έρχεται να καλύψει μια σημαντική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας παρέχοντας προγράμματα ημερήσιας φροντίδας για ενήλικες με αναπηρία, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης και θεραπειών, όπως φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, υποστηρικτική τεχνολογία, θεραπευτική κολύμβηση αλλά και δημιουργικές δραστηριότητες από ειδικούς όπως κοινωνικό θέατρο, Boccia, μουσικοθεραπεία.

Με την ευκαιρία της έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Ενηλίκων, πραγματοποιήθηκε αγιασμός παρουσία των ωφελούμενων και των εργαζομένων, σε κλίμα συγκίνησης και χαράς, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή ανάπτυξης και προσφοράς για την ΕΛΕΠΑΠ.

Η Πρόεδρος και η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου ευχαριστούν θερμά όλους όσοι στηρίζουν το έργο της ΕΛΕΠΑΠ και συμβάλλουν καθημερινά στην

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία.