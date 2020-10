Η Ελένη Μενεγάκη πρωταγωνιστεί σε βίντεο αλά Σαρλίζ Θερόν (VIDEO)

View this post on Instagram

Θέλω να ευχαριστήσω την καλή μου φιλη @roula.revi για την υπομονή της … ( αυτή ξέρει ) αλλά κ την δημιουργία του video ! Μάλλον έτσι με φαντάστηκε για την επόμενη μας φωτογράφηση ! Καλημέρα σε όλους ! #eleni #fun