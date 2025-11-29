Ελένη Καρακάση: Είμαστε σε διαδικασία υιοθεσίας, πλησιάζει ο καιρός και χαιρόμαστε πάρα πολύ

Η γνωστή ηθοποιός Ελένη Καρακάση έκανε γνωστό ότι με τον σύζυγό της βρίσκονται σε διαδικασία υιοθεσίας και εξέφρασε τη χαρά της.

Για τις βαθιές αλλαγές που έχουν σημειωθεί στη ζωή της τα τελευταία χρόνια, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο μίλησε η Ελένη Καρακάση. Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη και αναφέρθηκε σε τρεις κομβικές εξελίξεις που, όπως τόνισε, της άλλαξαν ριζικά την καθημερινότητα και τη στάση της απέναντι στη ζωή.

Η πρώτη και πιο καθοριστική αλλαγή, όπως είπε, ήταν η γνωριμία με τον άνθρωπο που στη συνέχεια έγινε σύζυγός της, καθώς, όπως είπε, η παρουσία του έφερε μια νέα ισορροπία που μέχρι τότε δεν υπήρχε στη ζωή της. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εδώ και περίπου έναν χρόνο έχει ξεκινήσει να βλέπει σύμβουλο ψυχικής υγείας, μια απόφαση που, όπως σημείωσε, τη βοήθησε ουσιαστικά να διαχειριστεί πολλά εσωτερικά ζητήματα και να εξελιχθεί προσωπικά.

Δείτε το βίντεο

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, ετοιμάζεται να κάνει ακόμη ένα μεγάλο βήμα ζωής, καθώς με τον σύζυγό της βρίσκονται πλέον στη διαδικασία υιοθεσίας παιδιού, περιμένοντας με ανυπομονησία την εξέλιξη της διαδικασίας.

«Μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου, ήταν όταν γνώρισα τον σύντροφό μου και μετέπειτα άντρα μου, που έφερε μια πολύ σημαντική ισορροπία στη ζωή μου. Μια αρμονία που δεν είχα. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που έχω κάνει εδώ και έναν χρόνο περίπου, είναι ότι μιλάω με έναν σύμβουλο ψυχικής υγείας. Με βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα ετοιμάζομαι για ένα άλλο μεγάλο βήμα. Είμαστε με τον Δημήτρη, τον σύζυγό μου σε διαδικασία υιοθεσίας, αναδοχής. Πλησιάζει ο καιρός και χαιρόμαστε πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά.