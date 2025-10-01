Ελενα Μάντζιου Κοτρολού: «Πρώτος Οκτώβρης χωρίς εσένα» – Η συγκινητική ανάρτηση με αφορμή την Ημέρα Τρίτης Ηλικίας

Ραγίζει καρδιές σε ανάρτησή της η Ελενα Μάντζιου Κοτρολού, για τον πρώτο Οκτώβρη χωρίς τον αγαπημένο της Λάμπρο.

Πριν δύο χρόνια, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, η Έλενα Μάντζιου Κοτρολού σημείωνε σε ανάρτησή της:

«Δεν φοβόμαστε να γεράσουμε! Είναι πολλοί που δεν είχαν αυτό το προνόμιο…», στέλνοντας τότε ευχές για υγεία και χαμόγελα σε όλους.

Φέτος, όμως, η ίδια μέρα έχει ιδιαίτερο φορτίο συγκίνησης για εκείνη. Μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 27 Σεπτεμβρίου, αποχαιρέτησε τον αγαπημένο της σύζυγο, Λάμπρο Κοτρολό.

Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του, επέλεξε να αναρτήσει ξανά το παλαιότερο μήνυμά της, προσθέτοντας αυτή τη φορά τη λιτή αλλά συγκλονιστική φράση:

«Πρώτος Οκτώβρης χωρίς Ε σ έ ν α …»