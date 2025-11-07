Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, 2025
Έλενα Χριστοπούλου για τη ληστεία στο σπίτι της: «Με σημάδεψε και με πυροβόλησε – Ακόμα και σήμερα φοβάμαι»

«Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ένα τίποτα, ένα έρμαιο», αποκάλυψε η επιχειρηματίας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Συγκλονίζει η γνωστή επιχειρηματίας, Έλενα Χριστοπούλου, μιλώντας για την ένοπλη ληστεία σε βάρος της που έγινε μέσα στο σπίτι της το 2016, όταν δύο άνδρες μπήκαν μέσα στο γκαράζ της, την απείλησαν και στο τέλος πυροβόλησαν τραυματίζοντας τόσο εκείνη όσο και τον πρώην σύζυγό της, Πάνο Καλλίτση.

Η Έλενα Χριστοπούλου έδωσε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή Real View στο Open, το βράδυ της Πέμπτης (06.11.2025) και αναφέρθηκε στην ληστεία που της έγινε στιγματίσει τη ζωή. Όπως είπε, 10 χρόνια μετά το περιστατικό, ακόμη φοβάται και δεν μπορεί να περπατήσει μόνη της.

«Εκεί που κάθεσαι στο σπίτι σου ήρεμα, την ώρα που μπαίνεις, έχεις έναν άνθρωπο να σε σημαδεύει με ένα όπλο, να σε χτυπάει, να τον βλέπεις απέναντί σου και να λες, “έστω να είχα ένα όπλο μπροστά μου και να μπορούσα, να είχα τη δύναμη να κάνω το ίδιο και να μη νιώθω τίποτα”», εξομολογήθηκε η booker.

«Ακόμα και σήμερα φοβάμαι. Φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου το βράδυ, φοβάμαι να περπατήσω στον δρόμο. Είναι κάτι που θα το κουβαλάω για πάντα. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ένα τίποτα. Ένα έρμαιο σε έναν άνθρωπο που με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε κιόλας», συνέχισε.

Πηγή: newsit.gr

