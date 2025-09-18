Έλεν Μαρούλη: «Χρυσή» ξανά η Ολυμπιονίκης από τον Κάλαμο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ξανά η Ολυμπιονίκης, Έλεν Μαρούλη, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης του 2025 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Η Ολυμπιονίκης πάλης Έλεν Μαρούλη, κατακτά ξανά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης του 2025 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Αγωνίστηκε χθες Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στη κατηγορία των 57 κιλών ελεύθερο και έφερε πάλι το χρυσό για την Αμερική και περηφάνεια στο τόπο καταγωγής της, τον Κάλαμο Ιονίου Πελάγους.

Η Έλεν Μαρούλη, με καταγωγή από τον Κάλαμο Ιονίου Πελάγους έχει μία συνέχεια στις διακρίσεις της, όπου έχει κατακτήσει 3 συνεχόμενα ολυμπιακά μετάλλια και 8 παγκόσμια μετάλλια!!!

Το χρυσό μετάλλιο στην ελευθέρα πάλη το 2016 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο της Βραζιλίας, κάνοντας αναφορά τότε για τη μεγάλη επιτυχία της (δείτε εδώ, εδώ και εδώ), το 2ο συνεχόμενο ολυμπιακό χάλκινο μετάλλιο στο Τόκιο το 2021 και το 3ο συνεχόμενο ολυμπιακό χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου το 2024.

Η Ολυμπιονίκης είναι ελληνικής καταγωγής, αφού ο πατέρας της Τζον Μαρούλις είναι Έλληνας και οι παππούδες της είναι από τον Κάλαμο Λευκάδας, τον οποίο επισκέφτηκε η Μαρούλις το 2016 μετά από την επιτυχία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

Πηγή: mytikaspress.blogspot.com