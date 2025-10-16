ΕΛΑΣ: 117 αστυνομικοί εκπαιδεύτηκαν στην αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποίησε η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ), σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) για τη βελτίωση της διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), υλοποίησε με επιτυχία εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αντικείμενο τη «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 2021-2025 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η δράση αφορούσε την εκπαίδευση των επικεφαλής και αναπληρωτών των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας και πραγματοποιήθηκε με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (Σ.Μ.Ε.), κατά το διάστημα από 1 έως 25 Σεπτεμβρίου 2025, σε τέσσερις εκπαιδευτικές σειρές.

Συνολικά -117- αστυνομικά στελέχη εκπαιδεύτηκαν σε θεματικές ενότητες που κάλυψαν όλο το φάσμα διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, μεταξύ των οποίων:

Ανακριτικές τεχνικές και μέτρα προστασίας θυμάτων.

Υπηρεσιακές ενέργειες και λειτουργία Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Συνεργασία με φορείς και κοινωνικές υπηρεσίες.

Διαχείριση σκηνής εγκλήματος και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Ουσιαστικό και δικονομικό μέρος των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Τεχνολογικά εργαλεία και ρεαλιστικά σενάρια πρακτικής εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση αποτελεί την αφετηρία μιας ευρύτερης σειράς δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Έργου με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, τόσο μέσω εκπαίδευσης των αστυνομικών, και της αξιοποίησης τεχνολογικών λύσεων, όσο και μέσω ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, της ευαισθησίας και της επαγγελματικής ετοιμότητας των αστυνομικών που έρχονται σε επαφή με θύματα ενδοοικογενειακής βίας, προάγοντας μια αστυνομία με ανθρωποκεντρικό και κοινωνικά υπεύθυνο προσανατολισμό.