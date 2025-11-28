«Έλαμψε» στο Αγρίνιο: Αυλαία για τη γιορτινή περίοδο με φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου στολισμού

Γιορτινή η ατμόσφαιρα στο κέντρο του Αγρινίου μετά την εντυπωσιακή φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου στολισμού της πόλης, το απόγευμα της Παρασκευής (29.11.25).

«Βlack Friday» σήμερα και για ακόμα μια φορά επιλέχθηκε αυτή η ημέρα να να συνδιαστεί με μια χαρούμενη αλλαγή.

Η λαμπερή εικόνα του κέντρου, παρά την έντονη βροχόπτωση, δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Πολλοί είναι εκείνοι οι περαστικοί, κυρίως νεαρής ηλικίας που ξεκίνησαν να βγάζουν φωτογραφίες μπροστά από στολισμένα σημεία και να κάνουν αναρτήσεις στα social media.

Στο εξής καθημερινά θα φωταγωγούνται και άλλες περιοχές του Δήμου, μέχρι να τεθεί σε λειτουργία και ο στολισμός και στο μικρότερο χωριό της περιοχής!

Οι δηλώσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου Μίμη Σκορδόπουλου:

Το επόμενο βήμα είναι η τοποθέτηση και η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δένδρου στην πλατεία Δημοκρατίας, όπου το κλίμα εκείνη την βραδιά είναι κάθε χρόνο φαντασμαγορικό. Ο «άφιξη»του πανύψηλου δέντρου αναμένεται μέσα στις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου και καιρού επιτρέποντος μέσα σε δύο περίπου ημέρες στολίζεται.

Φέτος, όπως έχει γίνει γνωστό, στις 7 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη γιορτή για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Δημοκρατίας!

Αξίζει να τονίσουμε ότι την ημέρα εκείνη έχει προγραμματιστεί «διπλή» γιορτή για την πόλη! Η φωταγώγηση του δένδρου το απόγευμα της 7ης Δεκεμβρίου συμπίπτει με τη διοργάνωση το πρωί του ημιμαραθωνίου «Μιχάλης Κούσης» με συμμετοχή δεκάδων αθλητών από το Αγρίνιο και άλλες περιοχές, για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο ημιμαραθώνιος αυτός αποτελεί ένα από τα πιο σπουδαία αθλητικά γεγονότα για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Όμως οι εορταστικές εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ!

Στους ρυθμούς του ράπερ Saske θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία του Δήμου Αγρινίου, που προγραμματίζεται για τις 23 Δεκεμβρίου.

Το γιορτινό πρόγραμμα φέτος περιέχει σχεδόν 100 εκδηλώσεις ενώ θα πραγματοποιηθούν και αρκετά φιλανθρωπικά bazaar στην πλατεία Δημοκρατίας.

Δείτε φωτογραφίες: