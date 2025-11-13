Έλαμψε η Σχολή Χορού Dance Academy Ελένης Πίσιου Αγρινίου στο Gala Nationals 2025 στην Αθήνα

Η Σχολή Χορού Dance Academy Ελένης Πίσιου συμμετείχε με επιτυχία στο Gala Nationals 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας τις πιο ξεχωριστές σχολές χορού και διακεκριμένους χορευτές από όλη την Ελλάδα.

Το Gala Nationals, θεσμός που τιμά την αριστεία, τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική έκφραση του χορού στην Ελλάδα, αποτέλεσε μια λαμπερή γιορτή αφιερωμένη στην κίνηση και τη μουσική. Η ομάδα της σχολής παρουσίασε μια εντυπωσιακή χορογραφία, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού και αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις για την υψηλή καλλιτεχνική της ποιότητα, τη σκηνική παρουσία και το πάθος των χορευτών.

Με τη συμμετοχή της στο φετινό Gala Nationals, η σχολή επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη συνεπή και εμπνευσμένη παρουσία της στον χώρο του χορού, αναδεικνύοντας το ταλέντο και την καλλιτεχνική ποιότητα των μαθητών της. Η Σχολή Χορού Dance Academy συνεχίζει με αφοσίωση το έργο της, μεταδίδοντας την αγάπη για τον χορό και εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια το Αγρίνιο σε σημαντικά εθνικά καλλιτεχνικά γεγονότα.