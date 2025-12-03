Εκτροπή Αχελώου: Την Πρωταπριλιά η δίκη, μετά από αναβολή

Η προγραμματισμένη για σήμερα δίκη σχετικά με την επαναφορά των ακυρωμένων έργων του Αχελώου προς τον θεσσαλικό κάμπο αναβλήθηκε και ορίστηκε για την 1η Απριλίου 2026.

Για την 1η Απριλίου του 2026, αναβλήθηκε η δίκη κατά της επαναφοράς των ακυρωμένων έργων του Αχελώου προς τον θεσσαλικό κάμπο, η οποία είχε προσδιοριστεί για σήμερα στο Ε’ τμήμα (επταμελούς σύνθεσης) του ΣτΕ. Τον Οκτώβριο του 2024, κατατέθηκε αίτηση ακύρωσης κατά της δεύτερης αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής (ΣΔΛΑΠ) Δυτικής Στερεάς (ΦΕΚ Α 83/12.06.2024) και Θεσσαλίας (ΦΕΚ Α 83/12.06.2024), τα οποία εκπονήθηκαν από το ΥΠΕΝ και εγκρίθηκαν με πράξη του υπουργικού συμβουλίου.

Την προσφυγή συνυπογράφουν: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, Δήμος Αγρινίου, Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Αγρινίου – Ένωση Αγρινίου, Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Η αίτηση ακύρωσης εστιάζει στην παραβίαση βασικών άρθρων των οδηγιών 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα και 2001/42/ΕΚ περί στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων. Υπέρ της εκτροπής, η οποία επί δεκαετίες αποτέλεσε άλλοθι απραξίας για την κακοδιαχείριση των υδάτων και εμπαιγμού των πολιτών, έχουν παρέμβει στο Δικαστήριο η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η νεοσύστατη εταιρεία «Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, ΟΔΥΘ Α.Ε.», η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, το περιφερειακό τμήμα κεντρικής και δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, το παράρτημα κεντρικής Ελλάδος ΓΕΩΤΕΕ, κ.ά. Ο παραλογισμός της εκτροπής 250 εκ. κυβικών μέτρων νερού ετησίως, από τη λεκάνη του Αχελώου προς τον θεσσαλικό κάμπο, με την ολοκλήρωση κατασκευής του φράγματος Συκιάς στον άνω ρου του ποταμού και της σήραγγας εκτροπής (Πετρωτό – Δρακότρυπα) μήκους 17,8 χλμ., επανήλθε από την κυβέρνηση πέρυσι.

Όπως είναι γνωστό, τα έργα έχουν ακυρωθεί μέσα σε 22 χρόνια τουλάχιστον έξι φορές από το ΣτΕ, με κορυφαία την απόφαση 26/2014 της Ολομέλειας, ύστερα από υποβολή 14 προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η εκτροπή «αντίκειται προδήλως στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης» αφού παραβιάζονται βασικοί κανόνες της εθνικής και ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο από το σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΦΕΚ Β 4682/2017), κατά την πρώτη αναθεώρηση, όσο και από το Χωροταξικό Πλαίσιο της Θεσσαλίας (ΦΕΚ ΑΑΠ 269/15/11/2018), κατήργησε την εκτροπή. Το Αναθεωρημένο Χωροταξικό, το οποίο ισχύει και σήμερα, ενσωμάτωσε, στο σχέδιο δράσης που το συνοδεύει, τα μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων και την προώθηση μικρών και μεσαίων υποδομών του διαχειριστικού σχεδίου ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα στο υδατικό ισοζύγιο της Περιφέρειας.

Σχετικά πρόσφατα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που συνυπογράφουν την προσφυγή είχαν υπογραμμίσει ότι δεν υλοποιήθηκαν ούτε τα πρόσθετα, ούτε τα δρομολογημένα έργα του προηγούμενου σχεδίου διαχείρισης υδάτων Θεσσαλίας (ΣΔΛΑΠ 2017), που θα επέτρεπαν στη Θεσσαλία να ικανοποιήσει τις ανάγκες της, με τους δικούς της πόρους. Όπως εξηγούσαν, το ΣΔΛΑΠ 2017 που είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας περιλάμβανε λεπτομερές πρόγραμμα έργων που τεκμηριωμένα θα κατέληγε σε μηδενισμό τού υδατικού ελλείμματος του θεσσαλικού κάμπου. Από εκείνο το πρόγραμμα δεν έχει εφαρμοστεί ούτε το πρόγραμμα εξοικονόμησης ύδατος (το οποίο μπορεί να αποφέρει μέχρι και 20% πραγματική μείωση των κατανάλωσης νερού), ούτε τα μικρά τοπικά και πολύ πιο βιώσιμα έργα ταμίευσης που ήταν δρομολογημένα μέχρι και το 2017 (τα οποία μπορούσαν να προσφέρουν όφελος 67 εκατ. κ.μ. αρδευτικού νερού ανά έτος), ούτε τα «πρόσθετα», τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν 140 εκατ. κ.μ. νερού ανά έτος. Και αυτό γιατί δεν διασφαλίστηκαν τα βασικά: π.χ. άδειες, χρηματοδοτήσεις, έλεγχος και αξιόπιστη μέτρηση της κατανάλωσης αρδευτικού ύδατος, και την τήρηση ενός βασικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Το έλλειμμα στο υδατικό ισοζύγιο της Θεσσαλίας υπολογίζεται στα 250 εκ. κυβικά ετησίως.

Πηγή: avgi.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi