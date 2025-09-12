Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

Εκτός φυλακής θα βρεθεί ο Νίκος Μιχαλολιάκος, αρχηγός της Χρυσής Αυγής, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας έκανε δεκτή την αίτησή του.

Ο πρωτόδικα καταδικασμένος σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και 6 μηνών θα εκτίσει πλέον το υπόλοιπο της ποινής του σε κατ’ οίκον περιορισμό, στο σπίτι του στην Πεύκη.

Για τα επόμενα τρία χρόνια θα υποχρεούται να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αίτησή του επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας.

