Εκτός φυλακής 33χρονος Αγρινιώτης που είχε καταδικαστεί σε 10ετή κάθειρξη για ναρκωτικά

Δεκτή η αίτηση αποφυλάκισης, για έναν 33χρονο Αγρινιώτη, ο οποίος είχε καταδικαστεί στις αρχές της χρονιάς σε 10ετή κάθειρξη για ναρκωτικά, αλλά έμεινε ελάχιστα στη φυλακή, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Μετά από σύντομη παραμονή στις φυλακές ελεύθερος είναι και πάλι 33χρονος Αγρινιώτης που καταδικάστηκε σε δεκαετή κάθειρξη για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 33χρονος, κάτοικος Αγρινίου, είχε καταδικαστεί στις αρχές της χρονιάς με απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για διακίνηση ναρκωτικών. Ωστόσο ο ίδιος συνελήφθη μόλις τον περασμένο Αύγουστο, οπότε και εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του και οδηγήθηκε στις φυλακές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για άτομο με ποινικό παρελθόν και γνωστός για συμμετοχή σε οπαδικά επεισόδια που είχαν λάβει χώρα τα προηγούμενα χρόνια στο Αγρίνιο. Ωστόσο βρέθηκε στη φυλακή για διακίνηση ναρκωτικών και μάλιστα για υπόθεση, που δεν είχε σχέση με το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή.

Χθες λοιπόν στην αίτηση αποφυλάκισης που είχε καταθέσει ο 33χρονος δια του συνηγόρου του, Χρήστου Τσιμπούκη, η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε θετικά και έτσι ο 33χρονος βρίσκεται εκ νέου εκτός φυλακής.

Ο συνήγορος της υπεράσπισης του 33χρονου, Χρήστος Τσιμπούκης, μιλώντας στη «Συνείδηση» εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της Δικαιοσύνης.

«Ανέλαβα την υπεράσπιση του κατηγορούμενου, αφού είχε συλληφθεί και καταδικαστεί. Σήμερα εκδικάστηκε η σχετική αίτηση που κατέθεσα ενώπιον του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και αφέθηκε ελεύθερος. Ο εντολέας μου αισθάνεται δικαιωμένος από τη σημερινή απόφαση της Δικαιοσύνης».

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»