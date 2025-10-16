Εκτός «Φάρμας» ο Μιχαήλ Στέλιος: Με το κεφάλι ψηλά αποχώρησε ο Μεσολογγίτης​

Μπορεί να μην τα κατάφερε, ο Μεσολογγίτης, Μιχαήλ Στέλιος, αλλά έδωσε τη δική του μάχη στη «Φάρμα», αποχωρώντας με το κεφάλι ψηλά από το ριάλιτι.

Στη «Φάρμα» του Star Channel την 15η Οκτωβρίου ο Μιχαήλ Στέλιος -από το Μεσολόγγι ηττήθηκε με 3-0 από τον αντίπαλο που επέλεξε και αποχώρησε από το ριάλιτι. Η ένταση κορυφώθηκε στο αποψινό επεισόδιο της Φάρμας, με μια μονομαχία που κράτησε το κοινό σε αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο Μιχαήλ και ο Δημήτρης αναμετρήθηκαν στη νέα απαιτητική δοκιμασία με τίτλο «Ηράκλειες Στήλες», όπου κυριάρχησαν η ψυχραιμία, η πνευματική αντοχή και η αυτοσυγκέντρωση.

Οι δύο παίκτες στάθηκαν πάνω σε ξύλινες βάσεις, κρατώντας με τεντωμένα χέρια κορμούς δεμένους με σχοινιά.

Με την πάροδο του χρόνου, οι αλλαγές στις θέσεις των χεριών αύξαναν τη δυσκολία και δοκίμαζαν τα όρια των μονομάχων.

Η «μάχη» ήταν σκληρή και γεμάτη ένταση, με τον Μιχαήλ να προσπαθεί να μείνει σταθερός, όμως τελικά ήταν εκείνος που λύγισε πρώτος.

Ο Δημήτρης, δείχνοντας υπομονή και πείσμα, κατάφερε να κρατηθεί μέχρι τέλους, εξασφαλίζοντας την παραμονή του στη Φάρμα για ακόμη μία εβδομάδα — και παράλληλα το έπαθλο των 500 ευρώ από τα Xtreme Stores.

Η αποχώρηση του Μιχαήλ ήταν ιδιαίτερα συναισθηματική.

Ο παίκτης, εμφανώς συγκινημένος, αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του με λόγια καρδιάς:

«Η εμπειρία αυτή θα μου μείνει αξέχαστη. Μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια και με έκανε να ξαναβρώ πλευρές του εαυτού μου που είχα ξεχάσει. Είμαι περήφανος για όσα έζησα εδώ».

Η συνέχεια στη Φάρμα αναμένεται εκρηκτική, καθώς οι ισορροπίες στο αγρόκτημα αλλάζουν και οι παίκτες πλέον γνωρίζουν καλά πως κάθε δοκιμασία μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.