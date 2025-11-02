Εκτός αστυνομίας ο Τάσος Ποτσέπης, δεν ανανεώθηκε η θητεία του στους Ειδικούς Φρουρούς

Οριστικά εκτός Ελληνικής Αστυνομίας τέθηκε ο Τάσος Ποτσέπης, καθώς η θητεία του ως Συνοριακός Φύλακας Ορισμένου Χρόνου δεν ανανεώθηκε. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Γ’ 4114 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2025. Ο Τάσος Ποτσέπης έγινε ευρύτερα γνωστός από τα social media με το σύνθημα «Αγάπη μόνο».

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ο Αναστάσιος Ποτσέπης του Νικολάου, απολύεται οριστικά από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας από τις 29 Οκτωβρίου 2025, καθώς δεν ανανεώθηκε η ετήσια θητεία του.

Η μη ανανέωση αποφασίστηκε με προηγούμενη πράξη της υπηρεσίας, καθώς – όπως αναφέρεται – δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την παράταση της σύμβασής του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου 4647/2019, όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, ο Τάσος Ποτσέπης δεν εγγράφεται στο στέλεχος της εφεδρείας, βάσει των προβλεπόμενων στο π.δ. 104/2021. Η πράξη διαγραφής του καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου στις 24 Οκτωβρίου 2025.

Ο Ποτσέπης είχε ενταχθεί στην ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο των προσλήψεων συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου, που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση των υπηρεσιών φύλαξης συνόρων. Η απόφαση για τη λήξη της θητείας του σηματοδοτεί το οριστικό τέλος της παρουσίας του στο Σώμα.

