Εκτίμηση για τις έδρες στην Αιτωλοακαρνανία

Εκτίμηση για τις έδρες στην Αιτωλοακαρνανία σε ανάλυση του Νίκου Καρδούλα, με το μέσο όρο των δημοσκοπήσεων να δίνει την έδρα των «Σπαρτιατών» στην «Πλεύση Ελευθερίας».

Μια νέα ανάλυση με την εκτίμηση κατανομής εδρών ανά εκλογική περιφέρεια δημοσίευσε ο πολιτικός αναλυτής Νίκος Καρδούλας, αντλώντας όλα τα ποσοστά και τους μέσους όρους των 13 δημοσκοπήσεων, που διενεργήθηκαν το Σεπτέμβρη.

Σύμφωνα με το μέσο όρο των ποσοστών των κομμάτων των 13 δημοσκοπήσεων τωνεταιρειών Alco, Gpo (2 έρευνες), Interview (2 έρευνες), Opinion Poll, Marc, Metron Analysis, Mrb, Palmos Analysis, Prorata, Pulse και Real Poll του Σεπτεμβρίου 2025, φαίνεται ότι αν είχαμε εκλογές σήμερα θα εισέρχονταν στη Βουλή 8 κόμματα.

Ο μέσος όρος των ποσοστών των κομμάτων που θα εισέρχονταν στη Βουλή σύμφωνα με τις 13 δημοσκοπήσεις των εταιρειών είναι ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29,0%, ΠΑΣΟΚ 14,0%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 10,8%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9,6% ΚΚΕ 8,5%, ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 4,2% και ΜΕΡΑ25 3,6% και τα κόμματα θα ελάμβαναν αντίστοιχα 120, 44, 34, 31, 27, 20, 13 και 11 έδρες.

Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση στην Αιτωλοακαρνανία η Νέα Δημοκρατία θα εξέλεγε τις 3 έδρες, το ΠΑΣΟΚ μία έδρα, όπως το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ για πρώτη φορά θα έπαιρνε η Πλεύση Ελευθερίας μία έδρα. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη ανάλυση – εκτίμηση η Ελληνική Λύση αν και τρίτο κόμμα πανελλαδικά δεν θα εξέλεγε έδρα στην Αιτωλοακαρνανία όπως η Φωνή Λογικής αλλά και το ΜέΡΑ25.

Σε κάθε περίπτωση ένα ζητούμενο των επόμενων εκλογών είναι το που θα καταλήξει η έδρα των Σπαρτιατών στην Αιτωλοακαρνανία, όπως επίσης αν η ΝΔ θα καταφέρει όντως να εκλέξει εκ νέου τρεις έδρες ή αν μια ακόμη έδρα θα πάει στα μικρότερα κόμματα. Πάντως στην παρούσα φάση όλες οι αναλύσεις – εκτιμήσεις όσο κι αν έχουν κάποια βάση και βρίσκονται κοντά στην πραγματικότητα, ισχύουν αν είχαμε εκλογές με αυτή τη… διάταξη στο πολιτικό σύστημα. Εάν όμως κάποια από τα δυνητικά κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά ή Καρυστιανού πάψουν να είναι δυνητικά είναι προφανώς ότι τα δεδομένα θα αλλάξουν.

Εφημερίδα «Συνείδηση»