Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, 2025
Home Πολιτισμός

Έκθεση φωτογραφίας του Χάρη Καφρίτσα εγκαινιάζεται στο Αγρίνιο την Τετάρτη

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφία  του Χάρη Καφρίτσα με τίτλο «Ψυχές και Σώματα» θα πραγματοποιηθούν Τετάρτη (19.11.25) και ώρα 19:30 στην Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του, «μία ακόμα δημιουργική περίοδος ολοκληρώθηκε και είναι έτοιμη η 3η ατομική μου έκθεση, με φωτογραφικά έργα υπό τον τίτλο: « Ψυχές και Σώματα»! Τα εγκαίνια της έκθεσης είναι την Τετάρτη 19/11 και ώρα 19:30 στην Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου! Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου για την υποστήριξη του συλλόγου «Φλόγα»! Ευχαριστώ τις εκπροσώπους του συλλόγου «Φλόγα» για την εμπιστοσύνη τους καθώς και τους συνημμένους χορηγούς και συντελεστές για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην διοργάνωση της έκθεσης».

 

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.