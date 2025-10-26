Εκτεταμένο μπλακ άουτ σε Μύτικα, Κανδήλα και Αρχοντοχώρι – Πυρκαγιά σε μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ

Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου σε μεγάλο τμήμα του Ξηρομέρου, επηρεάζοντας τις περιοχές Μύτικα, Κανδήλας και Αρχοντοχωρίου, Βαρνάβας και Αετό.

Η διακοπή καταγράφηκε λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα, αφήνοντας για αρκετές ώρες χωρίς ηλεκτροδότηση κατοικίες και καταστήματα εστίασης, τη στιγμή μάλιστα που η περιοχή βρισκόταν σε γιορτινή ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βλάβη οφείλεται σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έσπευσαν στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης Μέχρι αυτή την ώρα η βλάβη δεν έχει αποκατασταθεί.

*Φωτογραφία αρχείου