Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home ΑιτωλοακαρνανίαΞηρόμερο
ΞηρόμεροΕπικαιρότηταΠολιτικά Νέα

Εκτεταμένο μπλακ άουτ σε Μύτικα, Κανδήλα και Αρχοντοχώρι – Πυρκαγιά σε μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
A+A-
Διαγραφή
Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου σε μεγάλο τμήμα του Ξηρομέρου, επηρεάζοντας τις περιοχές Μύτικα, Κανδήλας και Αρχοντοχωρίου, Βαρνάβας και Αετό.

Η διακοπή καταγράφηκε λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα, αφήνοντας για αρκετές ώρες χωρίς ηλεκτροδότηση κατοικίες και καταστήματα εστίασης, τη στιγμή μάλιστα που η περιοχή βρισκόταν σε γιορτινή ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βλάβη οφείλεται σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έσπευσαν στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης Μέχρι αυτή την ώρα η βλάβη δεν έχει αποκατασταθεί.

*Φωτογραφία αρχείου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – “Σας ζητώ κάθε βράδυ να είμαστε...

Θεοδώρα Τζάκρη: Για ποιο λόγο είναι έξαλλη με τον Στέφανο Κασσελάκη;

Ρουβίκωνας: Επίθεση με τρικάκια και πανό στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα για τον...

Κώστας Καραγκούνης: Δεσμεύθηκε να βοηθήσει τους πλημμυροπαθείς στο Μεσολόγγι

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δυο ακόμα κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν

Θλίψη στην Αμφιλοχία: «Έφυγε» η Μαρία Μπαρμπούτη

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.