Εκτέλεση 42χρονου στην Αράχωβα: Η στιγμή που καίγεται το αυτοκίνητο των δραστών

Bίντεο ντοκουμέντο στο φως της δημοσιότητας, που δείχνει το αυτοκίνητο των εκτελεστών του 42χρονου στην Αράχωβα, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, να παραδίδεται στις φλόγες.

Στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, βλέπουμε το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές να καίγεται λίγα λεπτά μετά το έγκλημα. Τα στελέχη του ελληνικού fbi θέλουν να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο που έκανε από τη στιγμή που εκλάπη, μέχρι τη στιγμή που έφτασε έξω από τον ξενώνα, κάτι που θα γίνει κυρίως με υλικό από κάμερες ασφαλείες. Σε αυτο το οπτικό υλικό ευελπιστούν ότι ίσως έχουν καταγραφεί πρόσωπα ή οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να φανεί χρησιμό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το παρελθόν του θύματος, και το μακρινό αλλά και το πιο πρόσφατο, για να δουν αν και με ποιό πρόσωπο είχε αντιπαράθεση, από την οποία θα προέκυπτε το έγκλημα που έγινε σε απομονωμένο ξενώνα στον Επτάλοφο Φωκίδας.

Το όχημα του 42χρονου μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια και ερευνάται μήπως τα άτομα που τον ήθελαν νεκρό είχαν εγκαταστήσει σε αυτό συσκευή εντοπισμού για να τον παρακολουθούν.

Δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο εδώ:

Πηγή: antenna.gr