Έκτακτο επίδομα στους κτηνοτρόφους έως 70 ευρώ για κάθε ζώο που θανατώθηκε λόγω ευλογιάς – Τέλη Δεκεμβρίου η καταβολή του

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Μια στοχευμένη δέσμη αποζημιώσεων τίθεται σε ισχύ για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά και την πανώλη, καθώς ενεργοποιείται το πακέτο ενισχύσεων που είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με το έκτακτο επίδομα στους κτηνοτρόφους έως 70 ευρώ για κάθε ζώο που θανατώθηκε λόγω ευλογιάς

Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων ανέρχεται στα 56 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στόχος είναι η άμεση ανακούφιση των εκμεταλλεύσεων που βρέθηκαν αντιμέτωπες με σοβαρές απώλειες ζωικού κεφαλαίου (λόγω ευλογιάς και πανώλης), αλλά και με το αυξημένο κόστος ζωοτροφών λόγω των έκτακτων συνθηκών.

Με το νέο πακέτο ενισχύσεων, η κυβέρνηση επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, εξασφαλίζοντας ότι οι πληγείσες κτηνοτροφικές μονάδες θα μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

  • Αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος για θανατωθέντα ζώα ύψους 28,5 εκατ. ευρώ, με ύψος αποζημίωσης 70 ευρώ για πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών και 35ευρώ για αρσενικά ζώα και αμνοερίφια.
  •  Επέκταση της αποζημίωσης για ζωοτροφές με επιπλέον καταβολή 50% της αρχικής ενίσχυσης, με κόστος 27,5 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα καταβολής των έκτακτων ενισχύσεων, τα Υπουργεία συνεργάζονται ώστε οι αποζημιώσεις να καταβληθούν στα τέλη του έτους.

