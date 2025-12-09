ΕΚΤΑΚΤΟ: Διασωληνώθηκε οδηγός δικύκλου μετά από τροχαίο στο Δοκίμι Αγρινίου

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Τρίτης 8 Δεκεμβρίου 2025, στο Δοκίμι Αγρινίου, κοντά στη διασταύρωση του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη όταν, υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία, αυτοκίνητο που κινούταν προς το Δοκίμι συγκρούστηκε με μηχανάκι που κατευθυνόταν προς Αγρίνιο. Το αυτοκίνητο οδηγούσε άνδρας, ενώ στο μηχανάκι επέβαινε ηλικιωμένος, ο οποίος και τραυματίστηκε σοβαρά.

Άμεσα στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ηλικιωμένο οδηγό της μηχανής και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε.

Η Τροχαία Αγρινίου έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.