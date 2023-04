Έκρηξη στην Αγία Πετρούπολη: Συνελήφθη γυναίκα για τη δολοφονία του Ρώσου μπλόγκερ

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας ενέταξε το όνομα μιας γυναίκας στην λίστα με τους καταζητούμενους, την οποία ρωσικά MME κατονομάζουν ως ύποπτη για τη δολοφονία του Βλάντλεν Τατάρσκι.

⚡️Darya #Trepova was detained on suspicion of involvement in the explosion in a cafe in St. Petersburg, #Russian media reports pic.twitter.com/PjTfVnfVIJ

Η γυναίκα αυτή ονόματι Ντάρια Τρεπόβα ταυτοποιήθηκε από κάποια ρωσικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ ως ύποπτη παρότι το υπουργείο Εσωτερικών δεν έκανε καμία αναφορά στη δολοφονία του Τατάρσκι στην ιστοσελίδα του.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν μια γυναίκα που φέρεται να μοιάζει στην Τρεπόβα να μπαίνει μέσα στην καφετέρια λίγο πριν την έκρηξη, κρατώντας ένα κουτί.

Επίσης, ρωσικά ΜΜΕ δημοσίευσαν πριν από μερικές πλάνα που δείχνουν άνδρες, πιθανόν αστυνομικούς, να βγαίνουν από το διαμέρισμα της Τρεπόβα μαζί με μια γυναίκα με καλυμμένο πρόσωπο που μπορεί να είναι η μητέρα της ή η αδελφή της.

Pro-government media published the first photo of Darya #Trepova after her arrest.

It is alleged that she was going to fly to #Uzbekistan. pic.twitter.com/wGNQs0W5OW

— NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2023