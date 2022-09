Έκρηξη στη ρωσική πρεσβεία στην Καμπούλ: 20 νεκροί από βομβιστή αυτοκτονίας – Ανάμεσά τους δύο διπλωμάτες

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε εκρηκτικά κοντά στην είσοδο της ρωσικής πρεσβείας της πόλης, προσθέτοντας ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από ένοπλους φρουρούς καθώς πλησίαζε την πύλη. «Από 15 έως 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν εξαιτίας της έκρηξης», ανέφερε μάρτυρας στο RIA, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τοπικές Αρχές.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε όταν υπάλληλος της πρεσβείας βγήκε έξω από το κτίριο για να μιλήσει στους ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά, πιθανότατα για να τους ανακοινώσει ότι θα λάβουν βίζα.

«Ο βομβιστής αυτοκτονίας πριν φτάσει στον στόχο, αναγνωρίστηκε και πυροβολήθηκε από τους φρουρούς της ρωσικής πρεσβείας … δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα», δήλωσε στο Reuters ο Μαουλάουι Σαμπίρ, επικεφαλής της αστυνομικής περιφέρειας όπου έγινε η επίθεση.

#Breaking Aftermath of a reportedly suicide attack at the door of Russian embassy in Darul Aman #Kabul, #Afghanistan that killed at least 3 people and injured dozens today at 10:51 am.

There is not even a day without explosion💥 in Afghanistan. pic.twitter.com/JTRXz63shS

— Aisha Ahmad (@AishaTaIks) September 5, 2022