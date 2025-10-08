Έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O.: Βίντεο – ντοκουμέντο με άνδρα να μεταφέρει τον εκρηκτικό μηχανισμό

Αποκαλυπτικό βίντεο δείχνει μαυροφορεμένο άνδρα να μεταφέρει τον εκρηκτικό μηχανισμό σε χάρτινη τσάντα, δίπλα στη ντισκοτέκ Jacky.O., όπου σημειώθηκε έκρηξη το βράδυ της Τρίτης (7/10).

Δείτε το βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Τα Νέα»:

Η Jacky.O., που είχε πραγματοποιήσει το μεγάλο opening της στις 29 Αυγούστου, είχε ήδη καταστεί δημοφιλές σημείο στην αθηναϊκή νυχτερινή ζωή. Η έκρηξη συνέβη ενώ το κατάστημα ήταν κλειστό, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι οι δράστες ήθελαν να στείλουν μήνυμα προς τον ιδιοκτήτη.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών εντόπισαν υπολείμματα δυναμίτη και βραδύκαυστο φυτίλι στην είσοδο του καταστήματος. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι οι δράστες τοποθέτησαν τον μηχανισμό, άναψαν το φυτίλι και απομακρύνθηκαν πριν την έκρηξη με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα βίντεο από την ευρύτερη περιοχή.

Η Δίωξη Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα η επίθεση να σχετίζεται με απαιτήσεις προστασίας από κύκλωμα της νύχτας. Οι Αρχές θεωρούν ότι η έκρηξη μπορεί να ήταν προειδοποιητική, με σκοπό να αναγκάσει τον ιδιοκτήτη να συμμορφωθεί στις απαιτήσεις κυκλωμάτων της νύχτας και να πληρώνει προστασία.