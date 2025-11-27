Έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Νέο Κόσμο – Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρηστικής επίθεσης

Έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων σημειώθηκε στο Νέο Κόσμο, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5, το πρωί της Πέμπτης (27.11.25). Το συνεργείο βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας και οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο του εμπρησμού ενώ συλλέγουν και βιντεοληπτικό υλικό.

Η επιχείρηση, όπως φαίνεται και στο βίντεο του ΣΚΑΪ, έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ είναι ακόμα έντονη η μυρωδιά από τις αναθυμιάσεις.

Οι γείτονες και ένοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν πως έχουν προκληθεί ρωγμές από την έκρηξη στους τοίχους και έχει διακοπή και του νερού.

Πηγή: skai.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi