Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Home Ελλάδα

Έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Νέο Κόσμο – Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρηστικής επίθεσης

Η επιχείρηση έχει καταστραφεί ολοσχερώς

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων σημειώθηκε στο Νέο Κόσμο, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5, το πρωί της Πέμπτης (27.11.25). Το συνεργείο βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας και οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο του εμπρησμού ενώ συλλέγουν και βιντεοληπτικό υλικό.

Η επιχείρηση, όπως φαίνεται και στο βίντεο του ΣΚΑΪ, έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ είναι ακόμα έντονη η μυρωδιά από τις αναθυμιάσεις.

Οι γείτονες και ένοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν πως έχουν προκληθεί ρωγμές από την έκρηξη στους τοίχους και έχει διακοπή και του νερού.

Πηγή: skai.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.