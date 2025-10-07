Έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου: Χτύπημα της «Greek Mafia» βλέπουν οι Αρχές

Χτύπημα της αποκαλούμενης «Greek Mafia» βλέπουν οι αστυνομικοί της Δίωξης Εκβιαστών πίσω από την έκρηξη στη θρυλική ντισκοτέκ «Jacky O» στην οδό Μιχαλακοπούλου νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης 7 Οκτωβρίου.

Η έκρηξη ήταν ισχυρή και πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις δέκα το βράδυ σε ένα κομβικό σημείο του λεκανοπεδίου. Από πραγματική τύχη δεν υπήρξαν τραυματίες παρά μόνο υλικές ζημιές τόσο στο κατάστημα όσο και σε παρακείμενα αυτοκίνητα και σπίτια.

Ο χώρος είχε αποκλειστεί από τους αστυνομικούς οι οποίοι είχαν ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση υπολειμμάτων του μηχανισμού. Ταυτόχρονα, άλλοι συνάδελφοί τους αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Πρόκειται άλλωστε για μια περιοχή στην οποία υπάρχουν πολλά γραφεία και οι αστυνομικοί είναι πεπεισμένοι πως θα εντοπίσουν σε εικόνα τις κινήσεις των δραστών.

Πρόκειται για μια θρασύτατη και παράτολμη βομβιστική επίθεση, καθώς το γεγονός πως εκείνη την στιγμή δεν υπήρχαν πεζή στο σημείο είτε ήταν θέμα τύχης είτε η βόμβα πυροδοτήθηκε με τηλεχειριστήριο. Ακόμη όμως, κανείς δεν μπορεί να πει το παραμικρό. Η θρυλική ντίσκο παρέμενε κλειστή επί χρόνια. Πριν από λίγους μήνες, άνοιξε εκ νέου και είχε ξεκινήσει να γίνεται το στέκι παλιών αλλά και νέων. Η επιτυχημένη της πορεία, ενδεχομένως να μπήκε στο στόχαστρο της «ελληνικής μαφίας». Την στιγμή της επίθεσης, το κατάστημα βρισκόταν κλειστό και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει υποστεί αρκετές υλικές ζημιές. Οι αστυνομικοί ακόμη δεν γνωρίζουν το δρομολόγιο των βομβιστών και αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που θα βοηθήσουν στην χαρτογράφηση των κινήσεων τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κίνηση των οχημάτων στην Μιχαλακοπούλου ήταν αυξημένη εξαιτίας της κινητοποίησης που βρισκόταν μέχρι πριν από λίγη ώρα σε εξέλιξη στο ύψος της πρεσβείας του Ισραήλ και ευτυχώς, το ωστικό κύμα δεν έφτασε μέχρι τον δρόμο όπου σίγουρα, εαν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα υπήρχαν αρκετά θύματα.

Πηγή: parapolitika.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi