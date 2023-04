Έκρηξη στην Αγία Πετρούπολη: Η στιγμή που ο Ρώσος μπλόγκερ παραλαμβάνει το αγαλματίδιο «βόμβα»

Από την πλευρά της η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία για την επίθεση αυτή, η οποία κόστισε τη ζωή στον μπλόγκερ Τατάρσκι.

Το TASS, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, μετέδωσε ότι η βόμβα ήταν κρυμμένη σε ένα μικρό αγαλματίδιο το οποίο δόθηκε στον Τατάρσκι κατά την ομιλία του που εκφώνησε στο καφέ.

Το κανάλι Mash του Telegram, το οποίο συνδέεται με τις ρωσικές δυνάμεις επιβολής της τάξης, ανήρτησε βίντεο στο οποίο φαίνεται να προσφέρεται στον Τατάρσκι το αγαλματίδιο ενός στρατιώτη. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Russian REN TV channel shows the moment of Tatarskiy being gifted the decoration which, according to media, had a bomb inside.

Reportedly, Patriot bar where the accident took place, belongs to head of Wagner PMC Yevgeniy Prigozhin. pic.twitter.com/IFQqLSHFCV

