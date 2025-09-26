Εκπρόσωποι του Δίκτυου One Health της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διεθνές συνέδριο για την κλιματική ανθεκτικότητα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο με θέμα τη διασύνδεση υγείας-κλίματος και τον ρόλο των περιφερειών στην εφαρμογή πολιτικών ανθεκτικότητας, «How to implement health and wellbeing policies on climate change» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου 2025.

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την Κυβέρνηση της Φλάνδρας (Βέλγιο), το Δίκτυο Υγιών

Περιφερειών του Π.Ο.Υ. (W.H.O., Regions for Health Network -RHN) και την Επιτροπή των

Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώνοντας διακεκριμένους εκπροσώπους

διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, πολιτικών και ειδικών στον τομέα της υγείας και του

περιβάλλοντος.

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εκπροσώπησαν τα στελέχη Βαλεντίνη Κορέντζελου,

Γεωλόγος, Γεωργία Παπουτσή, MSc Δημόσια Υγεία και Ασήμω Σπαθή, Kτηνίατρος, κατόπιν

εισήγησης της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Άννας Μαστοράκου, οι

οποίες συμμετέχουν ενεργά στο Δίκτυο One Health, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας που στοχεύει στη διεπιστημονική προσέγγιση της υγείας του ανθρώπου,

των ζώων και του περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση των τριών

τομέων.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές περιφερειακής δράσης και οι

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, να εξετάσουν εργαλεία

πολιτικής και στρατηγικές που ενισχύουν τις ανθεκτικές υποδομές φροντίδας και να

συζητήσουν τη σημασία των οριζόντιων πολιτικών όπως το Health in All Policies (HIAP).

H Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, δήλωσε: «Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας στο διεθνές αυτό συνέδριο έδωσε φωνή στην περιφερειακή μας προσέγγιση και

ανέδειξε ότι οι τοπικές πρωτοβουλίες μπορούν να εμπνέουν και να συνδέονται με

ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρακτικές. Μέσα από το Δίκτυο One Health που αναπτύξαμε,

προωθούμε δράσεις που συνάδουν με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, προστατεύουν

την υγεία των πολιτών και αυξάνουν την ανθεκτικότητα των συστημάτων μας έναντι στις

υγειονομικές και κλιματικές απειλές, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη συνεργασία μεταξύ

επιστημόνων, φορέων και κοινωνίας».