Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισα» - «Ορίζοντες»: Ομάδες ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού όλων των σχολείων

«Ορίζοντες» είναι το τίτλος του προγράμματος που θα υλοποιήσουν στο Αγρίνιο τα Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» και αφορά παιδιά Νηπιαγωγείων (Νήπια) και Δημοτικού όλων των σχολείων.

Τι αναφέρουν σε σχετική τους ενημέρωση τα Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα»

Το πρόγραμμα «Ορίζοντες» σχεδιάστηκε από τα Εκπαιδευτήρια Παναγία Προυσιώτισσα, για να υποστηρίξει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και προσωπική ενδυνάμωση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Μέσα από δημιουργικό παιχνίδι και ομαδικές δραστηριότητες, τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες, που θα τα συνοδεύουν τόσο στη σχολική τους πορεία όσο και στη μελλοντική κοινωνική τους ζωή.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα, σε μικρές ομάδες, ώστε να ενισχύεται η συμμετοχή, η αλληλεπίδραση και η αίσθηση ασφάλειας.

ΣΤΟΧΟΙ

Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.

Χτίζουν αυτοαντίληψη και αυτοπεποίθηση.

Ενισχύουν τις δεξιότητες επικοινωνίας (ακρόαση, σεβασμός, ελευθερία έκφρασης απόψεων)

Μαθαίνουν να συνεργάζονται, να λειτουργούν ομαδικά και να επιλύουν συγκρούσεις.

Αναπτύσσουν ενσυναίσθηση και δημιουργική σκέψη.

Καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

παιχνίδια ρόλων

ομαδικά συνεργατικά παιχνίδια

βιωματικές ασκήσεις

κοινωνικές ιστορίες

εικαστική δημιουργία/θεατρικό παιχνίδι

παραμύθι, αφήγηση

κύκλος συζήτησης με αντικείμενο που περνάει από παιδί σε παιδί

Σε κάθε συνάντηση, έμφαση δίνεται στη θετική ανατροφοδότηση και την ενεργό εμπλοκή των παιδιών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η επιστημονική καθοδήγηση και εποπτεία πραγματοποιείται από συνεργάτες μας ψυχολόγους, που διασφαλίζουν την παροχή ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού πλαισίου.

Μαζί μας θα είναι η κα Διανέλη Δήμητρα και η κα Ντζιμάνη Ζέτα, καταξιωμένες επιστήμονες, με εμπειρία στον χώρο της παιδικής - εφηβικής και σχολικής ψυχολογίας και έχουσες αμφότερες τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

ΕΓΓΡΑΦΗ

https://forms.gle/M2tc9JWadQGyCrTy6

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Νήπια 4,5–5,5 ετών)

Διάρκεια: 4 εβδομάδες

Ώρα: 14.00 -14.50

Για τα νήπια το πρόγραμμα «Ορίζοντες» ολοκληρώνεται σε 4 εβδομάδες και μπορείτε να επιλέξετε το διάστημα (Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄) που επιθυμείτε.

Κόστος: 40 ευρώ/4 εβδομάδες. Το ποσό προπληρώνεται.

Α)Οκτώβριος 2025 Β)Νοέμβριος 2025 Γ)Δεκέμβριος 2025 Δ)2026

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διάρκεια: 6 μήνες

Ώρα: 14.00 -15.00

Για τα παιδιά του Δημοτικού το πρόγραμμα «Ορίζοντες» ιδανικά ολοκληρώνεται σε 6 μήνες.

Μπορούν ωστόσο να συμμετάσχουν από 1 έως 6 μήνες.

Κόστος 40 ευρώ/4 εβδομάδες. Το ποσό προπληρώνεται.

Εάν επιθυμείτε συμμετοχή, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής

https://forms.gle/M2tc9JWadQGyCrTy6

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2641024248 εσωτερικό 1, καθημερινά από 13.00 έως 15.00

balaoura2@ppschool.gr