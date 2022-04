Εκπαιδευτικοί του 1ου Ειδικού Δημοτικού Αγρινίου και του 9ου Δημοτικού σε πρόγραμμα συνεκπαίδευσης

Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία πρόγραμμα συνεκπαίδευσης – συμπερίληψης μαθητών του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου και του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.

Στόχοι των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης-συμπερίληψης είναι:

Η προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση.

Η ανάπτυξη των γνωστικών, μαθησιακών, ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών των σχολείων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καλλιέργεια σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ενσυναίσθησης στους μαθητές αμφότερων των σχολικών πλαισίων.

Η καλλιέργεια θετικής στάσης και υποστήριξης του προγράμματος από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και των δύο σχολείων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση των σχολείων, η συνεκπαίδευση-συμπερίληψη περιλαμβάνει τη συμμετοχή των μαθητών σε γνωστικά αντικείμενα του γενικού – τυπικού σχολείου, τη διοργάνωση δράσεων οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών και λοιπών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν αφενός, στην καλλιέργεια στάσεων αποδοχής της διαφορετικότητας και αφετέρου, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Εκτός τούτων περιλαμβάνει τη διεξαγωγή κοινών προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Προγραμμάτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) καθώς και τη σύμπραξη σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Erasmus+).

Το 2019 με την παρότρυνση και υποστήριξη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης κ. Δημήτρη Ζησιμόπουλου, του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 κ. Θεοφάνη Βαλμά και την ομόφωνη απόφαση των Συλλόγων εκπαιδευτικών των δύο σχολείων, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με την συνδρομή της προωθήτριας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Έλενας Σαρλή υπέβαλε στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών πρόταση, η οποία εγκρίθηκε με υψηλή βαθμολογία, συμμετοχής των δύο σχολείων σε πρόγραμμα κινητικότητας στο εγκεκριμένο Σχέδιο Erasmus+ «Σχεδιάζοντας Μία Σχολική Εκπαίδευση για Όλους» “Designing A New sChool Education for All (D.A.N.sC.E for All )” με κωδικό σχεδίου 2019-1-EL01-KA101-061878.

Στο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε με καθυστέρηση λόγω της πανδημίας, συμμετείχαν από το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου ο Διευθυντής Νικόλαος Δεληγιάννης και η Λογοθεραπεύτρια Αρτεμισία Νότη και από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου η Διευθύντρια Αικατερίνη Σκανδάλου και η εκπαιδευτικός της Αγγλικής γλώσσας Γεωργία Μανιάκη.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα περιελάμβανε την παρακολούθηση του σεμιναρίου με τίτλο: «Successful Strategies for Inclusion and Teaching Students with special needs in every Classroom» από τον πάροχο “EURAPASS TEACHER ACADEMY”, το οποίο υλοποιήθηκε στην Φλωρεντία της Ιταλίας, από τις 28 Μαρτίου έως και τις 2 Απριλίου 2022.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν προγράμματα συμπερίληψης από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Κύπρο και Ελλάδα). Στόχος του ήταν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν και να αναλύσουν στρατηγικές και προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του διαχωρισμού των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως προς τη συνεκπαίδευση- συμπερίληψή τους στη γενική εκπαίδευση με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το σεμινάριο συμπεριλάμβανε:

α) το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει τη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές ανάγκες στο πρόγραμμα του τυπικού σχολείου και

β) δοκιμασμένες-πετυχημένες στρατηγικές εφαρμογής στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά συστήματα. Εκπρόσωποι της κάθε χώρας παρουσίασαν τα σχολεία τους και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τη συμπερίληψη. Επίσης στο πρόγραμμα παρουσιάστηκαν στρατηγικές αντιμετώπισης και υποστήριξης μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) και μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία και Δυσγραφία).

Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή κινητικότητα μας έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με συναδέλφους από διαφορετικές χώρες, να μοιραστούμε τις παραστάσεις και τις εμπειρίες μας, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να προσπαθήσουμε να χτίσουμε «γέφυρες» δημιουργίας δικτύου συνεργασιών το οποίο θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση των σχολείων μας.

Σημαντική, επίσης, παρακαταθήκη αποτελεί η πρόκληση να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα της κινητικότητας για να υλοποιήσουμε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα αποδοχής της διαφορετικότητας, σεβασμού και αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο.

