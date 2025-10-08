Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αθηνά IV: Ανθεκτικό Σχολείο» σε Αγρίνιο και Ναύπακτο από το Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας»

Το Μακροχρόνιο Διαδραστικό Βιωματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Αθηνά IV Ανθεκτικό Σχολείο» διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας» – ΕΟΠΑΕ, που θα υλοποιηθεί σε Αγρίνιο και Ναύπακτο κατά το σχολικό έτος 2025-26.

Η ανακοίνωση:

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΕΟΠΑΕ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας (Τμήματα Σχολικών Δραστηριοτήτων), θα υλοποιήσει για το τρέχον έτος 2025-26

ΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΘΗΝΑ IV

«ανθεκτικό σχολείο»

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε

ΑΓΡΙΝΙΟ & ΝΑΥΠΑΚΤΟ

Θα υλοποιείται 1 φορά το μήνα, ανά πόλη, πάντα ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα: 17:00-20:30 και η διάρκειά του θα είναι 7 μήνες

(Νοέμβριος 2025 – Μάιος 2026)

Μέγιστος αριθμός επιμορφούμενων ανά πόλη: 55



Χώροι υλοποίησης:

Αγρίνιο: Esperia Boutique Hotel (αίθριο – Χαριλάου Τρικούπη 31, Αγρίνιο)

Ναύπακτος: Τεχνουργείον – Πολυχώρος τέχνης (1Ο χλμ εθνικής οδού Ναυπάκτου Αμφίσσης – Ναύπακτος)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (η σειρά θα συμφωνείται με την ολομέλεια):

ΑΙ – Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Κοινωνικά φύλα

Μαζοποίηση

Διαμεσολάβηση

Όρια στους γονείς – διάτρητος ρόλος εκπαιδευτικού

Ψυχική ανθεκτικότητα Ι

Ψυχική ανθεκτικότητα ΙΙ (Βιωματικό)

Υπεύθυνη Προγράμματος:

Dr Αθανασία Δημητρίου

Ψυχολόγος, Ph.D Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Θα δοθούν πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους εκπαιδευόμενους

Αιτήσεις μπορείτε να αποστείλετε ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr, συμπληρώνοντας τη φόρμα, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10 ΈΩΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/25

Κατόπιν της παρέλευσης της καταληκτικής ημερομηνίας θα λάβετε ενημέρωση πότε είναι η Δευτέρα έναρξης του Νοεμβρίου ανάλογα με την πόλη που έχετε δηλώσει

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠ

Dr Αθανασία Δημητρίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε.

Κων/νος Ρήγας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.

Χρήστος Καζαντζής