Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αθηνά IV: Ανθεκτικό Σχολείο» σε Αγρίνιο και Ναύπακτο από το Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας»
Το Μακροχρόνιο Διαδραστικό Βιωματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Αθηνά IV Ανθεκτικό Σχολείο» διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας» – ΕΟΠΑΕ, που θα υλοποιηθεί σε Αγρίνιο και Ναύπακτο κατά το σχολικό έτος 2025-26.
Η ανακοίνωση:
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΕΟΠΑΕ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας (Τμήματα Σχολικών Δραστηριοτήτων), θα υλοποιήσει για το τρέχον έτος 2025-26
ΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΘΗΝΑ IV
«ανθεκτικό σχολείο»
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε
ΑΓΡΙΝΙΟ & ΝΑΥΠΑΚΤΟ
Θα υλοποιείται 1 φορά το μήνα, ανά πόλη, πάντα ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα: 17:00-20:30 και η διάρκειά του θα είναι 7 μήνες
(Νοέμβριος 2025 – Μάιος 2026)
Μέγιστος αριθμός επιμορφούμενων ανά πόλη: 55
Χώροι υλοποίησης:
- Αγρίνιο: Esperia Boutique Hotel (αίθριο – Χαριλάου Τρικούπη 31, Αγρίνιο)
- Ναύπακτος: Τεχνουργείον – Πολυχώρος τέχνης (1Ο χλμ εθνικής οδού Ναυπάκτου Αμφίσσης – Ναύπακτος)
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (η σειρά θα συμφωνείται με την ολομέλεια):
- ΑΙ – Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
- Κοινωνικά φύλα
- Μαζοποίηση
- Διαμεσολάβηση
- Όρια στους γονείς – διάτρητος ρόλος εκπαιδευτικού
- Ψυχική ανθεκτικότητα Ι
- Ψυχική ανθεκτικότητα ΙΙ (Βιωματικό)
Υπεύθυνη Προγράμματος:
Dr Αθανασία Δημητρίου
Ψυχολόγος, Ph.D Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Θα δοθούν πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους εκπαιδευόμενους
Αιτήσεις μπορείτε να αποστείλετε ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr, συμπληρώνοντας τη φόρμα, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10 ΈΩΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/25
Κατόπιν της παρέλευσης της καταληκτικής ημερομηνίας θα λάβετε ενημέρωση πότε είναι η Δευτέρα έναρξης του Νοεμβρίου ανάλογα με την πόλη που έχετε δηλώσει
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠ
Dr Αθανασία Δημητρίου
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε.
Κων/νος Ρήγας
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.
Χρήστος Καζαντζής