Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αθηνά IV: Ανθεκτικό Σχολείο» σε Αγρίνιο και Ναύπακτο από το Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας»
Το Μακροχρόνιο Διαδραστικό Βιωματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Αθηνά IV Ανθεκτικό Σχολείο» διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας» – ΕΟΠΑΕ, που θα υλοποιηθεί σε Αγρίνιο και Ναύπακτο κατά το σχολικό έτος 2025-26.

 

Η ανακοίνωση:

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΕΟΠΑΕ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας  (Τμήματα  Σχολικών Δραστηριοτήτων), θα υλοποιήσει για το τρέχον έτος 2025-26

ΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΑΘΗΝΑ IV
«ανθεκτικό σχολείο»

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε
ΑΓΡΙΝΙΟ & ΝΑΥΠΑΚΤΟ 

Θα υλοποιείται 1 φορά το μήνα, ανά πόλη, πάντα ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα:  17:00-20:30 και η διάρκειά του θα είναι 7 μήνες
(Νοέμβριος 2025 – Μάιος 2026) 

Μέγιστος αριθμός επιμορφούμενων ανά πόλη: 55


Χώροι υλοποίησης:

  • Αγρίνιο: Esperia Boutique Hotel (αίθριο – Χαριλάου Τρικούπη 31, Αγρίνιο)
  • Ναύπακτος: Τεχνουργείον – Πολυχώρος τέχνης (1Ο  χλμ εθνικής οδού Ναυπάκτου Αμφίσσης – Ναύπακτος)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (η σειρά θα συμφωνείται με την ολομέλεια):

  • ΑΙ – Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Κοινωνικά φύλα
  • Μαζοποίηση
  • Διαμεσολάβηση
  • Όρια στους γονείς – διάτρητος ρόλος εκπαιδευτικού
  • Ψυχική ανθεκτικότητα Ι
  • Ψυχική ανθεκτικότητα ΙΙ (Βιωματικό)

Υπεύθυνη Προγράμματος:
Dr Αθανασία Δημητρίου
Ψυχολόγος, Ph.D Ιατρικής  Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων
Επιστημονικά Υπεύθυνη

Θα δοθούν πιστοποιητικά επιμόρφωσης  στους εκπαιδευόμενους

Αιτήσεις μπορείτε να  αποστείλετε ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.grσυμπληρώνοντας τη φόρμα, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10  ΈΩΣ  & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/25

Κατόπιν της παρέλευσης της καταληκτικής ημερομηνίας θα λάβετε ενημέρωση πότε είναι η Δευτέρα έναρξης του Νοεμβρίου ανάλογα με την πόλη που έχετε δηλώσει

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠ
Dr Αθανασία Δημητρίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε.
Κων/νος Ρήγας 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.
Χρήστος Καζαντζής

