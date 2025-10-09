Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο Αγρίνιο ενώ στην Πάτρα «Οι παρέες ξανασμίγουν» με αφορμή το Welcome to UP 2025

Ένα διαδραστικό πρόγραμμα που συνδυάζει παιδαγωγικό παιχνίδι, αθλητική δράση και δημιουργική κίνηση θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο σήμερα Πέμπτη (9.10.25), με αφορμή το Welcome to UP 2025.

Στις 11 το πρωί στον πανεπιστημιακό χώρο, μέσα από παιχνίδια γνωριμίας, ομαδικές δοκιμασίες και αθλητικές δραστηριότητες, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να ενεργοποιηθούν σωματικά και να αναπτύξουν πνεύμα ομάδας. Μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια, διασκέδαση και θετική διάθεση για το ξεκίνημα της φοιτητικής τους ζωής. Υπεύθυνη είναι η κ. Αλεξάνδρα Μαρκάτη, Διδάκτωρ Αθλητικής Ψυχολογίας

Νωρίτερα, για τις 10 το πρωί, έχει προγραμματιστεί υποδοχή και ενημέρωση από την Ακτίνα Εθελοντισμού στην είσοδο του Δημαρχείου Αγρινίου.

Οι δράσεις στην Πάτρα

«Οι παρέες ξανασμίγουν» στην Πάτρα με αφορμή το Welcome to UP 2025 - Το Φεστιβάλ πάει θέατρο και παρακολουθεί την «Ηλέκτρα»

Το πρόγραμμα της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου

Η Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στο Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ θα είναι μια μέρα γεμάτη ενέργεια, χαρά και εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες! Από νωρίς το πρωί, οι φοιτητές και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και υπαίθρια γυμναστική, να περιηγηθούν στους μαγευτικούς χώρους του Πανεπιστημίου, να δημιουργήσουν μικρές καρναβαλικές κατασκευές, να συμμετάσχουν σε mini εκδηλώσεις γεμάτες μουσική, χορό και γέλιο, αλλά και να ξεναγηθούν στο οινοποιείο της Achaia Clauss.

Το απόγευμα και το βράδυ, η ατμόσφαιρα κορυφώνεται με θεατρική παράσταση, κινηματογραφικά δρώμενα και μια μοναδική συναυλία στο Πάρκο της Ειρήνης, όπου καλλιτέχνες με σημείο αναφοράς την Πάτρα θα γεμίσουν τον χώρο με μουσική και ενέργεια!

Στο πρόγραμμα της ημέρας ξεχωρίζουν η παράσταση «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Τάρλοου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, οι προβολές από το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ AnimaSyros στο Πάρκο της Ειρήνης, η Παράσταση Θεάτρου Σκιών από την ΚΕΔΗΠ στη Βίλα Κόλλα και η μεγάλη συναυλία με τους: Χρήστο Παπαδόπουλο – Βαγγέλη Δεληκούρα (Παιδιά από την Πάτρα), Γιώργο Σαρρή (Ζιγκ Ζαγκ), Θοδωρή Παπαδόπουλο (Οπισθοδρομικοί) στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη).

12.00 – 18.00

Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

10.00 – 18.30

Magic Bus Patras Tour

12.00

Ξενάγηση στο οινοποιείο της Achaia Clauss (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

12.00 – 14.00

Περίπατος και Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 14.00

Καρναβαλικό εργαστήριο δημιουργίας ενός μικρού καρναβαλικού μπάστακα και άλλων μικρών κατασκευών & mini καρναβαλική εκδήλωση, με μουσική, χορό και καρναβαλική χαρά στον χώρο του περιπτέρου της ΚΕΔΗΠ Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

12.00 – 17.00

UP FM – Εκπομπή και μουσική από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

13.00

Pop up training session: pilates από το ICON Fitness Πάρκο Ειρήνης / Πανεπιστημιούπολη

15.00

Pop up training session: functional από το ICON Fitness Πάρκο Ειρήνης / Πανεπιστημιούπολη

16.30 – 17.30

Υπαίθρια Yoga (Πανεπιστημιούπολη)

19.00

Εγκαίνια έκθεσης Θεάτρου Σκιών – «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» από την ΚΕΔΗΠ (Βίλα Κόλλα)

19.00

Παράσταση Θεάτρου Σκιών από την ΚΕΔΗΠ (Βίλα Κόλλα)

19.00 – 20.00

Συζήτηση σχετικά με την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή με αφορμή την παράσταση του «Θεάτρου Πορεία» (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

20.00

«Ηλέκτρα» του Σοφοκλή – Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, με Λουκία Μιχαλοπούλου, Αναστάση Ροϊλό, Ιωάννα Παππά κ.α. (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

19.30 – 21.00

Κινηματογραφικό Φεστιβάλ AnimaSyros στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

21.00 – 22.00

Αστρονομική Παρατήρηση από την ομάδα Ωρίων στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

21.30

Συναυλία με τους: Χρήστο Παπαδόπουλο – Βαγγέλη Δεληκούρα (Παιδιά από την Πάτρα), Γιώργο Σαρρή (Ζιγκ Ζαγκ), Θοδωρή Παπαδόπουλο (Οπισθοδρομικοί) στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)