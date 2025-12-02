Εκπαιδευτική δράση για την Ανακύκλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου από την «Αγριωνίς Γαία»

Η «Αγριωνίς Γαία», σε συνεργασία με το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, διοργανώνει τη δράση με τίτλο «Ο Κόσμος της Ανακύκλωσης».

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τη σημασία της ανακύκλωσης και της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Κατά την διάρκεια, θα παρουσιαστούν σύντομα εκπαιδευτικά βίντεο με θεματικές όπως η ανακύκλωση στο σπίτι και η σωστή χρήση των κάδων. Η επίτιμη καλεσμένη της δράσης η Δρ. Βασιλική Καραπαπά – Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αγρινίου, θα παρουσιάσει τη διαδρομή των απορριμμάτων από τη συλλογή έως την τελική διαχείριση τους καθώς και τη σημαντική συμβολή του Δήμου στο έργο αυτό.

Η εκδήλωση κορυφώνεται με το διαδραστικό παιχνίδι «Η Μάχη της Ανακύκλωσης», στο οποίο συμμετέχουν μαθητές ΣΤ΄τάξης, ενισχύοντας μέσα από το παιχνίδι τη γνώση, τη συνεργασία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Το εγχείρημα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της «Αγριωνίς Γαία» Πολιτιστικών & Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αγρινίου για την προώθηση της περιβαλλοντικής παιδείας στα σχολεία και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης από μικρή ηλικία.

Η δράση πραγματοποιείται με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπου θα φιλοξενηθεί στο θεατρικό χώρο του σχολείου την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00 π.μ. Κεντρικό μήνυμα της δράσης: «Η αλλαγή ξεκινάει από εμάς και…από τον κάδο μας»