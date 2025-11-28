Εκπαίδευση κτηνοτρόφων για συνδεδεμένη ενίσχυση μέσω νέας πλατφόρμας ΕΛΓΟ

Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του ΕΛΓΟ Δημήτρα, που προσφέρει υλικό που καλύπτει την υποχρεωτική επιμόρφωση για τη συνδεδεμένη ενίσχυση, διευκολύνοντας τους κτηνοτρόφους στη διαδικασία επιλεξιμότητας.

Η ανακοίνωση:

Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΚΕ.ΚΑ.ΠΙ.Κ., μέσω της οποίας οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για τη λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης στη ζωική παραγωγή.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ, η συμμετοχή σε πρόγραμμα AKIS (όπως συμβουλευτική ή επιμόρφωση) μετά την 1/1/2025 αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση επιλεξιμότητας για τη χορήγηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

Για τη στήριξη των παραγωγών, αναπτύχθηκε μια εύχρηστη, ψηφιακή πλατφόρμα με υλικό που δημιουργήθηκε από τους ερευνητές και τις ερευνήτριες του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ενώ η τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας (OpeneClass) παρέχεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην Πλατφόρμα και να βρουν οδηγίες για την παρακολούθηση του ψηφιακού υλικού στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://oekedivim.aua.gr/elgo/

Ενημερωτικό e-mail στους δικαιούχους

Μέσα στις επόμενες ημέρες, όλοι οι εν δυνάμει δικαιούχοι της Παρέμβασης Π1-32.3 θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην ΕΑΕ 2025, με αναλυτικές οδηγίες για την πρώτη σύνδεση και την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους.

Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού καλύπτει την απαίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System) και συμβάλλει στη διασφάλιση της επιλεξιμότητάς τους για τη συνδεδεμένη ενίσχυση.