Εκπαιδευμένος σκύλος εντόπισε φόλες στη Μακρυνεία, στην παραλία Καψοράχης

Φόλες στη Μακρυνεία εντόπισε εκπαιδευμένος σκύλος, ύστερα από έρευνες της Φιλοζωικής Αγρινίου, στην παραλία Καψοράχης.

Μετά από καταγγελίες για τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων (φόλες) στην περιοχή της Μακρυνείας, η Φιλοζωική Οργάνωση Αγρινίου πραγματοποίησε έρευνα σε συνεργασία με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της ομάδας SPARTAN DIAMOND.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε τρία σημεία όπου είχαν γίνει σχετικές αναφορές πολιτών: στην Ανάληψη, στην παραλία Σιταραλώνων και στην παραλία Καψοράχης.

Στις δύο πρώτες περιοχές δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Ωστόσο, στην παραλία Καψοράχης ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος εντόπισε τέσσερα δολώματα (κομμάτια κρέατος) που, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, έφεραν έντονη οσμή φυτοφαρμάκου.

Τα ευρήματα περισυλλέχθηκαν με προσοχή και παραδόθηκαν στην αστυνομία για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο και διερεύνηση της υπόθεσης.