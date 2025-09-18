Εκοιμήθη ο Γέροντας Βασίλειος Γοντικάκης – Εμβληματική μορφή της αγιορείτικης κοινωνίας

Εκοιμήθη την Τετάρτη, σε ηλικία 90 ετών ο Γέροντας Βασίλειος Γοντικάκης, πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβήρων και εμβληματική μορφή της αγιορείτικης κοινωνίας.

Ο μακαριστός Βασίλειος νοσηλεύονταν σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου είχε υποβληθεί τις προηγούμενες ημέρες σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του ισχίου του, στο οποίο υπέστη κάταγμα μετά από πτώση στη μονή, στις 27 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια του Εσπερινού.

Ο γέροντας Βασίλειος υπήρξε σημαντική μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού, πνευματικός πατέρας και δάσκαλος για πολλούς κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, με πλούσιο ποιμαντικό και συγγραφικό έργο, με σημαντικές επιδράσεις στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς.

Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη, στις 14:00 στην Ι.Μ. Ιβήρων.

Πηγή: newsbomb.gr