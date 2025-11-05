Εκλογές για τη Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας στις 13 Νοεμβρίου

Κάλεσμα απηύθυνε η Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας στις εκλογές του σωματείου που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στις 13 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση:

Απευθυνόμαστε σε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα να συμμετάσχει στις εκλογές της Β ΕΛΜΕ Αιτ/νίας στις 13 Νοέμβρη, ώστε να μετατραπεί το σωματείο σε πραγματικό επιτελείο αγώνα που θα οργανώνει τις συλλογικές διεκδικήσεις.

Οι εκλεγμένοι της ΑΣΕ μπήκαν και θα συνεχίσουν να μπαίνουν μπροστά για το σχολείο που έχουμε ανάγκη, για το δικαίωμα στη μόρφωση για όλα τα παιδιά, για να μην περάσει η αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση, για αυξήσεις στους μισθούς, για την υπεράσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Είναι αντιφατικό συνάδελφοι από τη μια εμείς να μη μπορούμε με τους μισθούς και την ακρίβεια να βγάλουμε τον μήνα και από την άλλη να χαρίζονται δις στην πολεμική οικονομία.

Να είμαστε από την μια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και από την άλλη να θεωρούν προοδευτικό το τερατούργημα που ψήφισαν για 13 ώρες δουλειάς.

Να σφαγιάζεται 2 χρόνια ο λαός της Παλαιστίνης από το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ με την ενεργό συμμετοχή, στήριξη και της Ελλάδας και η κυβέρνηση να θέλει να μείνουμε θεατές ή να βαφτίζει την αλληλεγγύη «αντισημιτισμό».

Όλα αυτά πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της πάλης κάθε σωματείου , για να δυναμώσουν οι αγώνες, να αποσπαστούν κατακτήσεις.

η ΑΣΕ παλεύει για την οργάνωση του αγώνα μαζί με γονείς και μαθητές

ενάντια στις συγχωνεύσεις τμημάτων, κατευθύνσεων, ειδικοτήτων σε Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

για δραστική μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη

για μαζικούς διορισμούς εκπ/κών ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες στα σχολεία

για σύγχρονη και δωρεάν ειδική αγωγή με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό και τις απαραίτητες κτιριακές υποδομές

για σύγχρονα , εξοπλισμένα και ασφαλή σχολεία

για γενναία κρατική χρηματοδότηση του δημόσιου σχολείου, κόντρα στην πολιτική που θέλει τους γονείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τη λειτουργία του

για ένα σχολείο που θα παρέχει ουσιαστική, ισότιμη και ολόπλευρη μόρφωση για όλα τα παιδιά, κόντρα στη λογική των εφήμερων δεξιοτήτων που προωθεί ο ΟΟΣΑ και η ΕΕ 13 Νοέμβρη

η ΑΣΕ πάλεψε και παλεύει με όλες της τις δυνάμεις να οργανωθεί ο αγώνας ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση, στήριξε το δίκαιο αίτημα για μονιμοποίηση των δόκιμων. Συγκρούστηκε με τη διοίκηση και τις δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού στο σωματείο (ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΔΑΚΕ) σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και παραπομπών σε πειθαρχικά συναδέλφων για τη συμμετοχή τους στη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση.

Συν/φοι, -σσες

Θυμηθείτε το ίδιο διάστημα τη στάση των άλλων παρατάξεων στη Β ΕΛΜΕ

Οι δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού (ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΔΑΚΕ) συμπορεύονται στηρίζοντας με νύχια και με δόντια όλα τα αντιλαϊκά- αντιεκπαιδευτικά μέτρα

μπλοκάρουν οποιαδήποτε αγωνιστική πρόταση της ΑΣΕ

λειτουργούν απεργοσπαστικά (με κορύφωση την τελευταία απεργία στις 14/10)

με τη συμμετοχή τους στις εκλογές στα Υπηρεσιακά Συμβούλια υλοποιούν κατά γράμμα την κυβερνητική πολιτική

στο κομμάτι της Αξιολόγησης σπέρνουν την απογοήτευση, την ηττοπάθεια και το φόβο σους συν/φους, τραβώντας για μια ακόμη φορά το χαλί κάτω από τα πόδια των αγωνιζόμενων-απεργών εκπ/κών

απαξιώνουν συστηματικά το ρόλο και τη λειτουργία του σωματείου μετατρέποντάς το σε διεκπεραιωτικό μηχανισμό

Οι συνάδελφοι πρέπει να τους γυρίσουν την πλάτη τώρα!

Είναι επικίνδυνοι!!!

Με τη ψήφο στην ΑΣΕ και τη συσπείρωση στο σωματείο να διεκδικήσουμε

σωματείο και συνδικαλιστικό κίνημα που θα αποτελεί την πραγματική εργατική – λαϊκή αντιπολίτευση

οργάνωση της πάλης για τα σύγχρονα δικαιώματά μας – για αξιοπρεπή ζωή

σωματείο που δεν θα αλληθωρίζει στη δράση με βάση ποιο κόμμα κυβερνά

σωματείο που θα βάζει στο στόχο του τον πραγματικό ένοχο, την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και του κράτους τους κόντρα στις ζωές μας και των μαθητών μας

σωματείο που θα είναι πάντα στο πλευρό των συν/φων και δεν θα λειτουργεί ως το μακρύ χέρι της διοίκησης

Με την ψήφο μας αλλάζουμε σελίδα!

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΠΡΟΣ ΣΤΗ Β ΕΛΜΕ

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΕ

Στις εκλογές στις 13 Νοέμβρη ψηφίζουμε – στηρίζουμε

Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών

Δίνουμε Δύναμη στη Δύναμή μας