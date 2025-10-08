Έκλεψε τυριά αξίας 25 ευρώ από σούπερ μάρκετ για να φάει ο ίδιος και ο άρρωστος πατέρας του

Μία συγκλονιστική ιστορία που έφθασε στην αίθουσα του δικαστηρίου με έναν άνδρα που έκλεψε τυριά μικρής αξίας (25 ευρώ) για να φάει ο ίδιος και ο άρρωστος πατέρας του, αφηγείται μέσα από ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός.

Όπως αναφέρει ο κ. Βερβεσός, πρόσφατα βρέθηκε στο Αυτόφωρο, όπου ένας άνδρας κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενος για κλοπή, επειδή έκλεψε από σούπερ μάρκετ τυριά αξίας 25 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος όπως αναφέρει ο κ. Βερβεσός «αφού παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές την πράξη του, δήλωσε με μια αφοπλιστική -για μένα- ειλικρίνεια (εύχομαι να μην έχω πέσει έξω), ότι τα πήρε για να τα καταναλώσει αυτός κι ο ασθενής πατέρας του, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης, καθώς μένουν σε προνοιακή δομή, αφού αδυνατούν να βρουν στέγη αλλού. Δουλεύει οικοδομή “μαύρα” -όπως είπε απολογούμενος- αλλά δεν έχει μεροκάματο κάθε μέρα…».

«Προς τιμήν της έδρας και του εισαγγελέα ανέβαλε για κρείσσονες, για να του δοθεί η δυνατότητα να βρει τα χρήματα μέχρι την μετ’ αναβολή δικάσιμο για να εξοφλήσει τα τυριά που έκλεψε, ώστε να ελαφρύνει τη θέση του. Υπάρχει κι αυτή η πλευρά της κοινωνίας που ζει (διαβιεί) δίπλα μας στην πόλη, αφενός υπάρχουν και αυτοί οι δικαστικοί λειτουργοί στο σώμα αφετέρου να τα λέμε» προσθέτει ο κ. Βερβεσός.

Αναλυτικά ο Δημήτρης Βερβεσός αναφέρει:

«Χτες στο Αυτόφωρο Μονομελές περιμένοντας να καταθέσω μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη της συναδέλφου Ζωής Σπυροπούλου για την επίθεση που δέχτηκε από αντίδικο της πρόσφατα εντός του χώρου του πρώην Ειρηνοδικείου μετά ακριβώς το πέρας της δίκης που είχε συμμετάσχει ως πληρεξούσια (σ.σ. ο δράστης καταδικάστηκε πρωτοδίκως χτες σε 11 μήνες φυλάκιση)έζησα και με πολλούς συναδέλφους που ήταν παρόντες το ακόλουθο περιστατικό:

Στο προηγούμενο πινάκιο ένας νεαρός άνδρας ημεδαπός κατηγορείτο για κλοπή τυριών από? σούπερ μάρκετ συνολικής αξίας 25€ για μεταπώληση(!!!)

Αφού παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές την πράξη του δήλωσε με μια αφοπλιστική -για μένα-ειλικρίνεια (εύχομαι να μην έχω πέσει έξω),ότι τα πήρε για να τα καταναλώσει αυτός κι ο ασθενής πατέρας του, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης καθώς μένουν σε προνοιακή δομή αφού αδυνατούν να βρουν στέγη αλλού δουλεύει οικοδομή «μαύρα»-όπως είπε απολογούμενος-αλλά δεν έχει μεροκάματο κάθε μέρα…

Προς τιμήν της έδρας και του εισαγγελέα ανέβαλε για κρείσσονες για να του δοθεί η δυνατότητα να βρει τα χρήματα μέχρι την μετ’ αναβολή δικάσιμο για να εξοφλήσει τα τυριά που έκλεψε, ώστε να ελαφρύνει τη θέση του

Υπάρχει κι αυτή η πλευρά της κοινωνίας που ζει (διαβιεί!!!) δίπλα μας στην πόλη, αφενός υπάρχουν και αυτοί οι δικαστικοί λειτουργοί στο σώμα αφετέρου να τα λέμε».

