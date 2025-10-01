Έκλεισε οριστικά υπόθεση δολοφονίας ασθενούς 23 χρόνια μετά - Κατηγορούμενος ο τότε διευθυντής της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ρίου

Αυλαία μετά από είκοσι τρία χρόνια έπεσε στην υπόθεση του δολοφονίας ενός ασθενούς, με κατηγορούμενο τον τότε διευθυντή της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου το Δεκέμβριο του 2002.

Μια υπόθεση που καταδεικνύει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους απονέμεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα.

Ο άνθρωπος που κατηγορήθηκε για τον θάνατο ενός 77χρονου ασθενούς ήταν ο τότε διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου, καθηγητής Αναισθησιολογίας, Κ.Φ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο γιατρός έδωσε εντολή σε νοσηλευτή να μειώσει τον αερισμό του ασθενούς, που στηριζόταν μηχανικά, από οκτώ λίτρα σε τρία λίτρα οξυγόνου το λεπτό.

Επίσης, χορήγησε το φάρμακο πενταθόλη με αποτέλεσμα να αδρανοποιηθούν οι πνεύμονες του ασθενούς και σε συνδυασμό με το ελάχιστο οξυγόνο που έπαιρνε, να πεθάνει. Ο γιατρός κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Πρωτόδικα αθωώθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αγρινίου κατά πλειοψηφία, 6-1. Κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε έφεση από τον πρώην εισαγγελέα Εφετών Πατρών Γιώργο Μποροδήμο.

Σε δεύτερο βαθμό, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών τον έκρινε ένοχο, με ψήφους 4-3, καταδικάζοντας τον κατηγορούμενο σε κάθειρξη δέκα ετών και τριετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Ο ίδιος ζήτησε την αναίρεση της απόφασης από τον Άρειο Πάγο και το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ακύρωσε το 2017 λόγω κακοδικίας την απόφαση του ΜΟΕ Πατρών, παραπέμποντας τον σε νέα δίκη στο ίδιο δικαστήριο.

Το Μάρτιο του 2019 το ΜΟΕ Πατρών κήρυξε τον Κ.Φ. ένοχο κατά πλειοψηφία, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ύστερα από αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων, τον καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, «ως ιατρός αναισθησιολόγος – εντατικολόγος και διευθυντής της Μ.Ε.Θ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών σκότωσε τον νοσηλευόμενο στη Μ.Ε.Θ. ασθενή Β. Κ., ο οποίος ως προς τη λειτουργία του αναπνευστικού του συστήματος υποστηριζόταν διαρκώς με συνδεδεμένο σε αυτόν αναπνευστήρα, που του χορηγούσε αέρα ανερχόμενο σε επτά έως οκτώ λίτρα ανά λεπτό και συγκεκριμένα ο κατηγορούμενος, μεταξύ των ωρών 07.30’ – 07.45’, με το πρόσχημα ότι ο Β. Κ. ανταγωνιζόταν τον αναπνευστήρα, έδωσε εντολή στον νοσηλευτή Α. Μ. να του χορηγήσει σε ενέσιμη μορφή το κατασταλτικό – υπναγωγό φάρμακο πεντοθάλη, το οποίο επιφέρει πλήρη καταστολή και ο ασθενής δεν μπορεί να αναπνεύσει μόνος του, με αυτόματες αναπνευστικές κινήσεις, σε δοσολογία δύο γραμμαρίων, το ένα γραμμάριο τότε και το άλλο αργότερα, εκ των οποίων ο Α. Μ. χορήγησε το ένα γραμμάριο, ποσότητα όμως η οποία δεν ήταν ιατρικώς ενδεδειγμένο για τον Β. Κ. Επιπλέον ο κατηγορούμενος έστρεψε τον διακόπτη με τον οποίον ρυθμίζεται ο παρεχόμενος αέρας στο ένα λίτρο, ώστε ο Β. Κ. να λαμβάνει μόνο ένα λίτρο αέρα ανά λεπτό και επίσης μετέβαλε τις συνθήκες λειτουργίας του αναπνευστήρα στο πρόγραμμα για βρέφη, στο οποίο ο παρεχόμενος αέρας είναι 0-4 λίτρα ανά λεπτό.

Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος μεταξύ των ωρών 9.30’ έως 10.00’ της ίδιας ημέρας, με το πρόσχημα ότι ο Β. Κ. ανταγωνιζόταν τον αναπνευστήρα, του χορήγησε ο ίδιος σε ενέσιμη μορφή μία αμπούλα του μυοχαλαρωτικού φαρμάκου tracrium, το οποίο προκαλεί χαλάρωση όλου του μυϊκού συστήματος, ήτοι και των αναπνευστικών μυών και επίσης έστρεψε εκ νέου τον διακόπτη με τον οποίον ρυθμίζεται ο παρεχόμενος αέρας στο ένα λίτρο, ώστε ο Β. Κ. να λαμβάνει μόνο ένα λίτρο αέρα ανά λεπτό και παράλληλα μετέβαλε τις συνθήκες λειτουργίας του αναπνευστήρα στο πρόγραμμα για βρέφη.

O κατηγορούμενος μετά από 45’ περίπου επενέβη στον αναπνευστήρα του Β. Κ., στρέφοντας για τρίτη φορά τον διακόπτη με τον οποίον ρυθμίζεται ο παρεχόμενος σέρας στο ένα λίτρο, ώστε ο πλήρως αδρανοποιημένος από τα ανωτέρω φάρμακα Β. Κ. να λαμβάνει μόνο ένα λίτρο αέρα ανά λεπτό και επίσης μετέβαλε τα όρια στα αλάρμς του αναπνευστήρα και του παρακλίνιου μόνιτορ του Β. Κ., θέτοντας το κατώτερο όριο κάτω από το ένα λίτρο, ώστε να μην ενεργοποιηθούν αυτά, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο τον θάνατο του Β. Κ. από καρδιακή ανακοπή λόγω υποξαιμίας πράγμα που ο κατηγορούμενος επεδίωκε».

Ο Κ.Φ. με αίτησή του το 2024 στον Άρειο Πάγο ζήτησε την αναίρεση της καταδικαστικής για αυτόν απόφασης, με την αιτιολογία της υπέρβασης εξουσίας από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο.

Τελικά, στην απόφαση που δημοσιεύθηκε πριν από μερικούς μήνες, ο Άρειος Πάγος χαρακτήρισε αβάσιμο το λόγο της αναίρεσης της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, απορρίπτοντας την αίτηση του Κ.Φ.

Πηγή: patrisnews.com