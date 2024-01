Έκλεισε η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας από αγρότες στην Αταλάντη – Από παρακαμπτήριους η κυκλοφορία

Έκλεισε πριν από λίγα λεπτά η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα από μπλόκο αγροτών στην Αταλάντη και συγκεκριμένα από 50 τρακτέρ και 70 άτομα. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριους.

Νωρίτερα συνομιλία με αγρότες στο μπλόκο της Βόνιτσας είχε ο Πρωθυπουργός μετά την τελετή εγκαινίων του οδικού άξονα Άκτιου – Αμβρακίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ούτε γκαρσόνια θα γίνετε ούτε θα φύγετε στη Γερμανία».

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, Δημήτρης Γκάτσιος, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα πράξει το καλύτερο δυνατό προκειμένου να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο της χώρας.

Ανέφερε ότι αυτά τα τέσσερα δύσκολα χρόνια η κυβέρνηση στάθηκε στους αγρότες. Δώσαμε παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ξέρουμε τις εκκρεμότητες, θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, είπε ο πρωθυπουργός.

Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ξέρω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, εμείς είμαστε εδώ για να λύνουμε τα προβλήματα, τόνισε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί στους αγρότες της ΕΕ να επωφεληθούν από παρεκκλίσεις για το έτος 2024 από τους κανόνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (KAΠ) που τους υποχρεώνουν να διατηρούν ορισμένες περιοχές μη παραγωγικές. Η πρόταση της Επιτροπής, που εστάλη σήμερα στα κράτη μέλη παρέχει μια πρώτη συγκεκριμένη πολιτική απάντηση για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των αγροτών για το εισόδημα.

EU farmers put food on our table – the best and healthiest in the world.

We support them with €386.7 billion from the Common Agricultural Policy.

And in hardship, we find common solutions.

Today the @EU_Commission proposes a one-year derogation from CAP rules on fallow lands.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2024