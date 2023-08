Έκκληση για βοήθεια στον μικρό Νικόλα που πάσχει από σπάνια μορφή καρκίνου

Έκκληση στήριξης σε παιδί που πάσχει από μία σπάνια μορφή καρκίνου στα μάτια, απευθύνει το σωματείο Παιδική Χαρά για τον 15 μηνών Νικόλα ο οιποίος πάσχει από ρετινοβλάστωμα και πρέπει να μεταβεί άμεσα στη Σιένα για να ξεκινήσει η θεραπεία του.

Πιο αναλυτικά, ο μόλις 15 μηνών Νικόλας διαγνώστηκε πρόσφατα με ρετινοβλάστωμα και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στη Σιένα, ώστε να ξεκινήσει τη θεραπεία του, αφού κάθε μέρα που περνάει η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, με την εν λόγω μορφή καρκίνου να είναι ιδιαίτερα επιθετική.

Επειδή στη χώρα μας η συγκεκριμένη πάθηση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, ο μικρός Νικόλας χρειάζεται να μεταβεί στην Ιταλία για να καταπολεμήσει τον καρκίνο με χημειοθεραπεία και ειδικές θεραπείες απευθείας στα μάτια και για να συμβεί αυτό, χρειάζεται τη βοήθειά μας.

Οι γονείς του παιδιού, μέσω του σωματείου Παιδική Χαρά, ζητούν τη στήριξη του κόσμου για να βγει νικητής ο μικρός Νικόλας, καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα μεγάλα έξοδα που θα προκύψουν άμεσα για τη θεραπεία του γιου τους.

Οποίος μπορεί και επιθυμεί να βοηθήσει, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω λογαριασμό, που δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό.

ALPHA BANK

IBAN: GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Να σημειώσουμε πως όταν κάνετε την κατάθεση, καλείστε να γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη «ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ…» και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ, διότι το καταθετήριο αποτελεί την απόδειξη της δωρεάς σας και σε αυτό θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του δωρητή.

PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό

IBAN: GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR: CHILD ́ S HAPPINESS

BIC: CRBAGRAA

BRAND’S NAME: 701

ADDRESS: Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE: Donation by + your full name

cnn.gr

