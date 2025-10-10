Εκδήλωση τοπικής ιστορίας στην Σταμνά Μεσολογγίου: «Ένα βιβλίο για τον τόπο μου»

Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην τοπική ιστορία με τίτλο «Ένα βιβλίο για τον τόπο μου» θα πραγματοποιηθεί στην Σταμνά Μεσολογγίου, με τη συμμετοχή αρχαιολόγων, εκπαιδευτικών και φορέων της περιοχής.

Η ανακοίνωση:

Το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας και το Δημοτικό Σχολείο Σταμνάς σας προσκαλούν το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30 σε ενημερωτική εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Σταμνάς στο πλαίσιο της δράσης για την Τοπική Ιστορία: «Ένα βιβλίο για τον τόπο μου»

Με την υποστήριξη και αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Με την υποστήριξη του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου & του Συλλόγου Γυναικών Σταμνάς «η Αγία Αγάθη».

Θα χαιρετίσουν:

ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Σπυρίδων Β. Διαμαντόπουλος

η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Σταμνάς, Έρση Λιόκαυτου

η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Σταμνάς “η Αγία Αγάθη”, Γεωργία Κορδώση

ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Ιστορίας, Κώστας Παπαγιαννόπουλος

Θα μιλήσουν:

Όλγα Γιούλικα Χριστακοπούλου, Δρ Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Σταμνά: Από την Ανασκαφή στη Μελέτη των Μοτίβων των Αγγείων

Σταμνά: Από την Ανασκαφή στη Μελέτη των Μοτίβων των Αγγείων Αγαθή Σίδιλου, ΜΑ, Εικαστικός, Εκπαιδευτικός Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

«Όταν το Μέλλον συνάντησε το Παρελθόν»: Σήμερα, χθες και τότε. Μια μαθητική προσέγγιση στα αρχαιολογικά ευρήματα στη Σταμνά μέσα από την Τέχνη

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως!

Η πρόσκληση: