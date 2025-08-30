Εκδήλωση τιμής προς τους Ομογενείς του Σικάγο για την προβολή του Πανηγυριού της Αγίας Αγάθης και του Αιτωλικού

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και ο Σύλλογος Πανηγυριστών Αιτωλικού "Αγία Αγάθη", διοργανώνουν εκδήλωση τιμής προς τους Ομογενείς του Σικάγο και τη σχολή “Perifania School of Hellenic Music & Dance” για την πολύτιμη προσφορά τους στην προβολή του ιστορικού Πανηγυριού της Αγίας Αγάθης και της πόλης του Αιτωλικού.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00, στο Μουσείο Αλιείας στο Αιτωλικό.

Με την τιμητική αυτή εκδήλωση, ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και ο Σύλλογος Πανηγυριστών Αιτωλικού "Αγία Αγάθη", εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς την Ομογένεια για τη συνεχή στήριξη και συμβολή της στη διατήρηση και διάδοση της τοπικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς και πέραν των συνόρων της χώρας μας.