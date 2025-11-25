Εκδήλωση τιμής και βράβευσης για τους Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες που κατάγονται από τη Δυτική Ελλάδα

Σε μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τίμησε, σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, στην Αρχαία Ολυμπία τους Ολυμπιονικές και Παραολυμπιονικές αθλητές που κατάγονται από την Δυτική Ελλάδα, την Ηλεία, την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία.

Η εκδήλωση, με αφορμή την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026», πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Ολυμπίας (ΣΠΑΠ) και σκοπός της ήταν η αναγνώριση της προσφοράς και των διακρίσεων των αθλητών που τίμησαν δόξασαν την Ελλάδα και την Περιφέρειά μας σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Το “πνεύμα” του Ολυμπισμού ζει και αναπνέει επί χιλιάδες χρόνια στη γη που είμαστε σήμερα, εδώ στην Αρχαία Ολυμπία. Είναι ο τόπος που από μία κουκίδα στον παγκόσμιο χάρτη έχει μετατραπεί σε πατρίδα όλων των ανθρώπων στη Γη που πιστεύουν στην ευγενή άμιλλα και στη συνύπαρξη των λαών, που ξέρουν ότι οι μοναδικές νίκες και ήττες που επιτρέπονται, είναι αυτές που υπακούνε στους κανόνες του αθλητισμού και ότι κάθε άλλη διαφορά, μπορεί και πρέπει να επιλύεται με διάλογο και με ειρήνη. Το “σώμα” του Ολυμπισμού είστε εσείς…» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης κατά τον χαιρετισμό του και πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη χαρά λοιπόν να είμαστε σήμερα όλοι εδώ και να έχουμε την τιμή να συγχαρούμε τους σύγχρονους ήρωες που προέρχονται από τη γη της Ηλείας, της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, δηλαδή από τον τόπο που αποκαλείται Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά εμείς τον έχουμε ήδη ονομάσει και Ολυμπιακή Γη και μάλιστα, με αυτή την ονομασία τον προβάλλουμε σε όλο τον κόσμο».

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Πρόεδρος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, που αναφερόμενος στην Αρχαία Ολυμπία, τόνισε: «Η φλόγα συμβολίζει τις αξίες που γεννήθηκαν σ’ αυτόν τον τόπο· τις αξίες της ειρήνης, της φιλίας, που προάγουν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και, βεβαίως, της αριστείας. Αυτές οι αξίες μεταλαμπαδεύονται από τον ιερό αυτόν τόπο και ταξιδεύουν κάθε φορά στην πόλη που διοργανώνει τους αγώνες, για να μεταφέρουν μηνύματα με τόσο μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, σε έναν κόσμο τόσο ταραγμένο».

Συνεχίζοντας, ο κ. Κούβελος συνεχάρη τον Περιφερειάρχη για την πρωτοβουλία να βραβεύσει τους αθλητές, που βρέθηκαν στο επίκεντρο του αθλητισμού και του ελληνισμού, επισημαίνοντας ότι: «Ο ρόλος του αθλητή δεν τελειώνει όταν κερδίσει το μετάλλιο, αλλά τότε ξεκινάει, γιατί ο αθλητής πρέπει να μεταδώσει τις αξίες του αθλητισμού στις νεότερες γενιές και να μεταφέρει τι κέρδισε από τον αθλητισμό, στην πορεία του».

Αντίστοιχα, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Άρης Παναγιωτόπουλος, συνεχάρη την Περιφέρεια για την διοργάνωση και κάνοντας αναφορά στους συμβολισμούς της Ολυμπιακής Φλόγας, τόνισε: «Γνωρίζουμε ότι ούτε η φλόγα ούτε οι λέξεις μπορούν από μόνες τους να σταματήσουν τους πολέμους. Όμως, οι σωστές λέξεις, είτε ως κανόνες είτε ως δεσμεύσεις, μπορούν να γίνουν αφετηρία για έναν καλύτερο κόσμο».

Η τελετή ολοκληρώθηκε με απονομές στους αθλητές και σε εκπροσώπους τους.

Στους τιμώμενους αθλητές περιλαμβάνονται οι Περικλής Ιακωβάκης, Εμμανουήλ Καραλής, Λάμπρος Βασιλόπουλος, Νίκος Ρουμελιώτης, Γρηγόρης Πολυχρονίδης, Αικατερίνη Πατρώνη, Νίκος Γκουντάνης, Δημήτρης Μπακοχρήστος, Πολυχρόνης Χρονόπουλος, Αθανάσιος Τσιβίλης, Παναγιώτης Μανέτας, Αγγελική Γερολίμου, Αναστάσιος Σχίζας.