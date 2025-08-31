Εκδήλωση τιμής για τα 30 έτη Ποιμαντορίας του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου

Με μία ιδιαίτερα συγκινητική και λαμπρή εκδήλωση, ο Δήμος Ναυπακτίας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τίμησαν τα 30 έτη Ποιμαντορίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ.Ιεροθέου, το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, στο Λιμάνι της Ναυπάκτου, παρουσία πλήθους κόσμου.

Στον Σεβασμιώτατο απηύθυναν θερμά λόγια ο Υφυπουργός Εργασίας κ.Κώστας Καραγκούνης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας. Ενώ, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελος Σταυρόπουλος ανέγνωσε το ομόφωνο τιμητικό ψήφισμα του σώματος, με το οποίο αναγνωρίζεται η πολύχρονη προσφορά του Σεβασμιωτάτου.

Μεταξύ των παρισταμένων ήταν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Πατρών κ.κ.Χρυσόστομος, Φωκίδος κ.κ.Θεόκτιστος, Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ.Δαμασκηνός και Καστορίας κ.κ.Καλλίνικος, καθώς και ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτης κ.Ιωάννης Καραμούζης. Παρόντες ήταν επίσης ιερείς και Πρωτοσύγγελοι των Ιερών Μητροπόλεων, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ.Θανάσης Παπαθανάσης, οι Δήμαρχοι Αγρινίου κ.Γιώργος Παπαναστασίου και Θέρμου κ.Σπύρος Κωνσταντάρας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ.Χρήστος Παΐσιος, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ κ.Σωτήρης Τριανταφύλλου, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Νομικών Προσώπων, εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας, φορέων και συλλόγων.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την πολιτιστική εκδήλωση «Ελλήνων μουσικές μες τους αιώνες. Από τη βυζαντινή στη σύγχρονη ελληνική μουσική», η οποία προσέφερε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο κοινό. Συμμετείχαν η Νεανική Ορχήστρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Νίνας Πατρικίδου, ο τενόρος Δημήτρης Σιγαλός, η σοπράνο Ελεάνα Βάσιου, οι Atropon Acoustic, καθώς και η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Ελένης Παπαδοπούλου Αραβαντινού.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μία σημαντική πνευματική και πολιτιστική αναφορά, τιμώντας το πολύπλευρο έργο του Σεβασμιωτάτου κ.κ.Ιεροθέου, ο οποίος επί τρεις δεκαετίες διακονεί με ήθος, αφοσίωση και ανιδιοτελή προσφορά την τοπική Εκκλησία και την κοινωνία της Ναυπακτίας.