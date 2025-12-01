Εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Λύκειο Νεοχωρίου

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, η «Οινιαδών Ανάπτυξις» σε συνεργασία με το Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου και το χώρο «ΣυνΈκφραση» διοργάνωσε εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού σε χώρο του σχολείου.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Νεοχωρίου, Ιωάννη Καρύμπαλη, ο οποίος τόνισε την σημασία και την αξία της δράσης αλλά και της ευρύτερης δραστηριότητας της «Οινιαδών Ανάπτυξις» – ΑΜΚΕ. Στη συνέχεια καλωσόρισε και σύστησε τους φορείς στους μαθητές όλων των Λυκειακών τάξεων που προετοιμάζονται να επιλέξουν κατευθύνσεις καθώς και να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Στη συνέχεια απεύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της «Οινιαδών Ανάπτυξις» Καραβίας Ζαφείρης όπου αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα σύνδεσης της εκπαίδευσης με τα τοπικά παραγωγικά χαρακτηριστικά και την ευεργετική σημασία της επιστροφής των νέων στον τόπο καταγωγής τους μετά το πέρας των σπουδών τους για την διασφάλιση της ευημερίας και της προόδου της τοπικής κοινωνίας.

Έπειτα ακολούθησε εκτενής και διαδραστική ομιλία του Κοινωνικού Λειτουργού – Ψυχοθεραπευτή & Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σωτήρη Ζαμπάρα κατά την οποία οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα κυρία διλήμματα και προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν στην σύγχρονη ρευστή αγορά εργασίας, τις παραμέτρους που χρειάζεται να λάβουν υπόψιν για την επιλογή κατεύθυνσης και αργότερα επαγγέλματος, τον τρόπο προετοιμασίας για τις πανελλήνιες, τον τρόπο λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος κ.α

Οι μαθητές εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον για την δράση, εξέφρασαν τις απορίες τους και συμμετείχαν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με την σταδιοδρομία τους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η Εκπρόσωπος Τύπου και Ιδρυτικό μέλος της «Οινιαδών Ανάπτυξις» – ΑΜΚΕ, Πολιτική Επιστήμονας, Νικολέτα Σουλτανίδη, ο Γεωλόγος / Περιβαλλοντολόγος της «Οινιαδών Ανάπτυξις» Ρουμπάτος Γεράσιμος, η καθηγήτρια του Λυκείου, Μαθηματικός, Γεωργία Λαλαπάνου, η Καθηγήτρια Χημείας Δουλαβέρη Παναγίωτα και ο Φιλόλογος Παναγίωτης Κοντός.