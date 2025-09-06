Εκδηλώσεις Καμαρούλα Αγρινίου: Οι πρώτοι Καμαριώτες που κατέβηκαν από τα Κρυονέρια Ναυπακτίας

Εορταστικές εκδηλώσεις στη Καμαρούλα Αγρινίου το Σαββατοκύριακο 6-7 Σεπτεμβρίου με την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του χωριού και ο Γιάννης Γιαννακόπουλος αναφέρεται στους πρώτους Καμαριώτες που ήρθαν από τα Κρυονέρια Ναυπακτίας

Με την ευκαιρία των εκδηλώσεων αυτών παραθέτω ένα παλαιότερο βίντεο που αναφέρεται στον τόπο καταγωγής των περισσότερων Καμαριωτών, τα Κρυονέρια Ναυπακτίας:

Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν Κρυονερίτες κτηνοτρόφοι που κατέβαιναν με τα ζωντανά τους για να ξεχειμάσουν στην περιοχή του σημερινού χωριού από την Ορεινή Ναυπακτία κάθε χρόνο στο τέλος του φθινοπώρου και επέστρεφαν αρχές του καλοκαιριού στα Κρυονέρια.

Κάποια εποχή αγόρασαν κτήματα και το 1925 έκτισαν την Καμαρούλα. Δεν ξέχασαν όμως ποτέ τα Κρυονέρια όπου οι περισσότεροι, μαζί με άλλους συγχωριανούς τους που μετακόμισαν σέ άλλες περιοχές, διατήρησαν και ανακαίνισαν τα σπίτια τους και τα τελευταία χρόνια με την δημιουργία σύγχρονων καταλυμάτων τα κατέστησαν προσφιλή τουριστικό προορισμό.