Αιτωλοακαρνανία: Εκδήλωση με θέμα «Πολιτισμός και Τουρισμός: Εργαλεία περιβαλλοντικής προστασίας και περιφερειακής ανάπτυξης»

Στα πλαίσια του εορτασμού για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία « Φορέας Διαχείρισης Προστασίας και Ανάδειξης του Καταφυγίου Άγριας Ζωής του Πεταλά» με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία « Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού» διοργανώνουν ανοικτή εκδήλωση στις 12/6/2023 για το περιβάλλον και τούς εναλλακτικούς τρόπους προστασίας και αξιοποίησής του, με θέμα «Πολιτισμός και Τουρισμός: Εργαλεία περιβαλλοντικής προστασίας και περιφερειακής ανάπτυξης».

Επίτιμος καλεσμένος και κεντρικός εισηγητής θα είναι ο κ. Γιάννος Γραμματίδης, Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου.

ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ – Δικηγόρος

Επίτιμος Πρόεδρος τού Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου / Συνιδρυτής & Συνεταίρος της ιστορικής δικηγορικής εταιρείας Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι / Distinguished Fellow τού Global Federation of Competitiveness Council στην Washington DC, ΗΠΑ / Ισόβιο Μέλος τού Propeller Club of the United States of America, Port of Piraeus

Γεννήθηκε στη Λάρισα στις 12 Μαϊου 1952 / Παντρεμένος με την Κλαίρη Κατσίβελα / Έχει δύο παιδιά, τον Γιώργο και την Μαρία-Χριστίνα

Σπουδές Πτυχιούχος Νομικής Σχολής τού Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. / Εξειδικεύθηκε στό Ιδιωτικό και Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου στην Χάγη και στό Δίκαιο τών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στό Ινστιτούτο Rene Cassin στό Στρασβούργο.

Γνωστικό πεδίο · Ανταγωνιστικότητα της οικονομίας · Ιδιωτικοποιήσεις · Παράγοντες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων · Κυβερνητικές σχέσεις στην Ελλάδα και στίς ΗΠΑ

Επαγγελματική Πορεία Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω / Επισκέπτης καθηγητής στό Κέντρο Διεθνών Νομικών Σπουδών τού Σαλτζμπουργκ / Συνιδρυτής της Διαχειριστής της Δικηγορικής Ετραιρείας Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι / Ιδρυτής και Συντονιστής τής συμβουλευτικής εταιρείας Justitia Advisory Ltd στήν Κύπρο

Μέλος – Ο Γιάννος ειναι μέλος: · Advisory Board τού Southwestern Institute for International & Comparative Law στο Texas, ΗΠΑ · Τού Εποπτικού Συμβουλίου της διαΝέοσις · Advisory Board τού Centre of International Legal Studies στο Salzburg, Αυστρία · International Bar Association · Συνεργάτης τού Διεθνούς Οδηγού «Doing Business» τής Παγκόσμιας Τράπεζας · American Bar Association στήν Washington DC, ΗΠΑ · Inter-American Bar Association · European Franchise Lawyers Group · Αθηναϊκή Λέσχη

Διετέλεσε · Πρόεδρος και αναμορφωτής τού Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με δύο θητείες · Ιδρυτής και Πρόεδρος τού Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής & Δημόσιας Διακυβέρνησης τού Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου · Μέλος τού ΔΣ της ΕΕΔΕ · Μέλος τού ΔΣ της Τράπεζας Αττικής · Μέλος τού ΔΣ της Εγνατίας Τράπεζας · Μέλος τού ΔΣ τού Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου · Μέλος τού ΔΣ Ελληνοαλβανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου · Μέλος τού Board of Governors τού Propeller Club of the United States of America, Port of Piraeus · Πρόεδρος τού Anglo-Hellenic Law Association στό Λονδίνο · Μέλος τού Board of Governors τού London Hellenic Society, στό Λονδίνο · Μέλος της Νομικής Επιτροπής τού European Franchise Federation στίς Βρυξέλλες · Συνιδρυτής και Νομικός Σύμβουλος τού Hellenic Franchise Association

Συγγραφική εργασία, δημόσια προβολή και κοινωφελές έργο · Σειρά νομικών μελετών και οικονομικών παρεμβάσεων στον ελληνικό και στον ξένο τύπο. · Σειρά συνεντεύξεων σε διεθνή μέσα ενημέρωσης (FOX TV, CNN, Bloomberg TV, Washington Post, Financial Times κ.α.) σχετικών με την ελληνική οικονομία και τίς προοπτικές της. · Ομιλητής και συντονιστής παρουσιάσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια (Delphi Economic Form, Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ν. Γαλλίας, US Energy Stream Oil & Gas, κ.α.) σχετικά με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, με την ελληνική οικονομία και τίς προοπτικές της, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών και την ενέργεια. · Ιδρυτής και συντονιστής τού κοινωφελούς έργου «Ξαναφυτεύουμε τούς Ελαιώνες της Αρχαίας Ολυμπίας» (2022) · Ιδρυτής τού κοινωφελούς έργου «Ξαναφυτεύουμε τούς Καμένους Δελφικούς Ελαιώνες» (2022-2023) · Διακρίσεις: World Eminent Man of Visions of Empowering Society (Who is Who International Awards 2022)

Στο Πάνελ των ομιλητών θα συμμετέχουν οι κ.κ. Σπήλιος Λιβανός, Πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και υποψήφιος Βουλευτής με τη Ν.Δ. στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας και η Νίκη Φλώρου, Γραμματέας Ξενοδόχων Αιτωλοακαρνανίας.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου και ο Πρόεδρος τού Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής.

Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο Γεώργιος Χούτας, Πρόεδρος του Φορέας Διαχείρισης Προστασίας και Ανάδειξης του Καταφυγίου Άγριας Ζωής του Πεταλά.

Στο τέλος των ομιλιών θα υπάρξει χρόνος για την τοποθέτηση εκπροσώπων τοπικών φορέων και παραγωγικών δυνάμεων όπως προς συζήτηση με το κοινό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στης συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, επί της οδού Παπαστράτου 53 & Σμύρνης στο Αγρίνιο.

Ώρα προσέλευσης: 18:00

Ώρα έναρξης: 18:30.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

